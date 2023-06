'NIJE VRIŠTALA'! Svedok u nestanku male Medlin otkrio STRAVIČNE DETALJE: Pokušao sam da obavestim policiju, ali su mi rekli da se NE MEŠAM

Čovek koji je obavestio vlasti o Kristijanu Brukneru, glavnom osumnjičenom za nestanak Medlin Meken, tvrdi da je Brukner rekao da devojčica "nije vrištala" i da je policija u Londonu ignorisala njegovu dojavu.

Ključni svedok, Helge Bušing, objasnio je kako je saznao za Bruknerovu sumnjivu prošlost otkrivajući mučne video snimke seksualnog zlostavljanja, i kako se činilo da je njegov bivši poznanik inkriminisao samog sebe za Medlinin nestanak.

Helge je rekao da je saznao za Bruknerovu pravu prirodu mnogo pre nestanka Meken nakon što je ukrao neke video kasete i pištolj iz njegove kuće zajedno sa saučesnikom. Sećajući se trenutka kada je video snimke, na kojima se navodno prikazuje Brukner kako seksualno zlostavlja stariju Amerikanku i tinejdžerku u Portugalu, Helge je ispričao:

- Mogli ste da vidite kako je neko šibao ženu. Bila je vezana, ležala je na krevetu i imala skijaške naočare. Mora da je imala 70 ili 80 godina. Vikao je: J****** kučko!... onda sam video da je to Brukner - naveo je Helge.

Uz pivo su se dotakli istine?

- Pojavila se tema o Medlininom nestanku i ja sam rekao 'u svakom slučaju, ne razumem kako je mala mogla nestati bez traga. Kristijan je popio dva-tri piva i rekao 'nije vrištala'. Pomislio sam 'on to zna, on ima neke veze s tim'. Ali on je takođe pomislio da sam to razumeo i onda je otišao. U 3 ili 4 sata ujutru napustio je prepun festival sa svojom mobilnom kućicom. Potražio sam ga sledećeg jutra, ali su mu komšije rekli da je otišao - rekao je Helge.

On je dalje tvrdio da se obratio nemačkim vlastima nakon što je pronašao video kasete, ali da mu je policajac rekao da ih ostavi i da ćuti.

- Razgovarao sam sa policajcem kojeg poznajem u Nemačkoj. Rekao je 'Helge, skloni ruke od toga'. Isto mi je rekao i jedan advokat. Nisam bio siguran šta bi moglo da mi se desi – inkriminisao bih sebe!" Dodao je da je pokušao da obavesti policiju u Londonu o Brikneru 2008. putem namenske telefonske linije za vesti o Medlin Meken, ali da mu nikada nije uzvraćeno.

"Policija nije reagovala"

- Zvao sam policiju još 2008. na telefonsku liniju za informacije o Medlin. Rekao sam da poznajem nekoga ko bi mogao imati neke veze s tim i dao im ime. Ali tamo se ništa nije dogodilo. Ništa! Nikad me nisu pozvali. 2017. sam odslužio zatvorsku kaznu u Grčkoj. Kada sam čuo za 10-ogodišnjicu nestanka, setio sam se. Očigledno poziv uopšte nije pomogao, pa sam ponovo kontaktirao policiju i onda su me poslušali - istakao je Helge.

Medlin je sa porodicom boravila u stanu za odmor u Praia da Luz u Portugaliji kada je nestala u maju 2007. Slučaj već 16 godina ostaje misterija, jer telo nikada nije pronađeno.

Prošlog meseca istražitelji su pročešljali rezervoar u Algarveu u potrazi za video kasetama, pištoljem i dokazima koje su bacili Helge i njegov saučesnik Manfred Sajfert nakon što su ukrali materijal iz Bruknerove kuće.

Uzeti potencijalni dokazi

Površina od oko 160 kvadratnih metara bila je sravnjena i očišćena od trave i žbunja sa nekoliko rupa ukopanih u zemlju do dubine od oko dva metra. Smatra se da su uklonjenu zemlju odneli nemački zvaničnici radi detaljnije analize u laboratoriji u Vizbadenu u kojoj su smeštene istražne snage te zemlje.

Nemci Sajfert i Bušing živeli su na Algarveu u isto vreme kada i Brukner i njih dvojica su bili umešani u sitne krađe sa njim pre nego što su se posvađali.

Rečeno je da snimci na video kameri prikazuju kako Brukner muči i siluje jednu Amerikanku, sa snimkom devojčice od oko 15 godina koja je takođe bila podvrgnuta istom zločinu.

Godine 2019. Nemački sud je Bruknera osudio za silovanje starije Amerikanke u njenom domu u Praia da Luz blizu mesta gde je nestala Medlin, i dobio je sedmogodišnju kaznu.

On poriče bilo kakvu umešanost u nestanak britanske devojčice.

Medlen je sa porodicom boravila u stanu za odmor u Praia da Luz u Portugalu kada je nestala u maju 2007. Bio je to pretposlednji dan odmora kada je Medlen nestala. Posle celodnevnih aktivnosti, Kejt i Džeri Meken su svoje troje dece stavili u krevet oko 19 časova. Medlen je zaspala u ružičastoj pidžami, a roditelji su se opustili uz flašu vina. Oko 20:30 Mekenovi su se pridružili svojim prijateljima na večeri u obližnjem Tapas baru.

Džeri je proverio Medlen i njenu braću i sestre u 21:00 i nije našao ništa sumnjivo. Kada je Kejt Meken otišla da proveri decu u 22 sata, otkrila je da je Medlin nestala. Otprilike u isto vreme, viđen je muškarac kako nosi dete koje odgovara Madleninom opisu.