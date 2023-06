ISTRAŽITELJI PONOVO SASTAVLJAJU PODMORNICU TITAN: Žele da utvrde razloge koje su doveli do IMPLOZIJE

Istražitelji koji analiziraju implodiranje podmornice Titan planiraju ponovo da sastave izvučene delove plovila, ne bi li utvrdili razloge koje su doveli do implozije.

Robotsko plovilo spušteno sa kanadskog broda otkrilo je ostatke Titana, na nešto manje od 500 metara od pramca olupine Titanika. U pitanju je prednji deo podmornice i velika ploča koja čini njen zadnji deo. Smatra se da su titanijumske komponente plovila bolje izdržale katastrofu, dok su delovi od ugljeničnih vlakana, koji su činili njen trup smrvljeni u komadiće.

Stručnjak za ronjenje Tom Medok pozdravio je pronalazak delova podmornice i rekao da će to „i te kako pomoći u pronalasku uzroka implozije“.

„Za ovo ne postoji pravilnik, nema priručnika, ovo je nešto novo. Po ovome (tragediji i istrazi koja je pokrenuta) će verovatno da se napiše knjiga“, smatra Madok.



Stručnjaci koji su upozoravali na bezbednost Titana rekli su da je trup, koji je sastavljen od karbonskih vlakana, „Ahilova peta“ podmornice, jer taj materijal nije pogodan za ronjenje na dubinama do kojih je podmornica stigla.

Režiser Titanika i stručnjak za podmornice Džejms Kameron rekao je da je trup verovatno razbijen na sitne delove u incidentu.

„Mogao bih da se kladim na to da je ‘Ahilova peta’ podmornice bio njen trup. Na svakom kraju su bile dve kapice od titanijuma, ali taj kompozitni cilindar od ugljeničnih vlakana sada je u komadićima. Prilično je jasno da je to ono što nije uspelo“, rekao je on.

Medok je rekao da iz te užasne nesreće mora da se izvuče nešto pozitivno, a to je da se pronađe uzrok koji je doveo do katastrofe, jer se na taj način takva tragedija neće ponoviti.

Rekao je da bi istraga mogla da traje i godinu dana ili više.

„Nije kao da razbijete vazu ili čašu i sad treba da pronađete rasute delove i ponovo ih sastavite. U ovom slučaju, niste sigurni ni da li će svi rasuti komadi biti pronađeni“, kazao je Medok.

Poslednjih godina mnogi stručnjaci su smatrali da podmornica Titan nije bezbedna za plovidbu. Čak je i direktor kompanije Stokton Raš, jedan od poginulih članova posade, rekao da je korišćenjem karbonskih vlakana „prekršio pravilo“.

„Ugljenična vlakna i titanijum, postoji pravilo da to ne radite – e pa ja jesam“, rekao je Raš u jednom video snimku objavljenom 2021. godine.

Karbonska vlakna sklona su raslojavanju, to jest, procesu u kojem se materijal „lomi“ u slojeve dok je pod pritiskom.

Kameron je napomenuo da trup podmornice mora biti izgrađen materijala poput čelika ili titanijuma.

„Ova podmornica je imala senzore na unutrašnjoj strani trupa koji upozoravaju kada dolazi do opasnosti, odnosno do pucanja materijala“, rekao je on.

Do sada je poznato da je Titan imao akustične senzore i merače koji su analizrali promene pritiska na plovilo.

Na opasnost korišćenja akustičnih senzora upozorio je i bivši direktor projekta Titan Dejvid Lokridž.

„Akustični senzori pokazuju kada je plovilo pred kvarom, i to samo milisekunde pre implozije“, kazao je on.

Nakon pronalaska delova podmornice, Američka obalska straža je saopštila da je pokrenula istragu o uzroku implozije koja je uništila Titan. U prilog tome, osnovan je Istražni odbor za pomorstvo (MBI).

„MBI je u početnoj fazi prikupljanja dokaza, uključujući operacije spašavanja ostataka na mestu incidenta“, rekao je glavni istražitelj i načelnik obalske straže Džejson Nojbauer.



Takođe je rekao da će, u zavisnosti od toka istrage, oblaska straža pokrenuti i odgovarajuće građanske ili krivične prijave.

Podsetimo, nestanak Titana je, po lokalnom vremenu, prijavljen u nedelju, a obalska straža je u četvrtak saopštila da je cela posada poginula usled katastrofalne implozije.

Krhotine podmornice pronađene su 500 metara od pramca Titanika, koji se nalazi skoro četiri metara ispod površine okeana.

Kanada, koja je pomogla u potrazi za podmornicom, saopštila je da sprovodi sopstvenu istragu katastrofe.

Posadu su činili britanski avanturista Hamiš Harding, pakistanski tajkun Šahzada i njegov 19-godišnji sin Sulejman Davud, direktor kompanije „OceanGate“ Stokton Raš i stručanjak za Titanik Pol-Anri Naržole.

