MONAHINJA TUŽI BISKUPA ZA NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI! Imala EKSPLICITNE VIDEO POZIVE sa sveštenikom: Skroz mi je poremetio um...

Ova 43-godišnja monahinja koja je vodila samostan u Arlingtonu u Teksasu, sve je priznala. Ona tvrdi da nije bila svoja i da se to može desiti i monahinjama, piše NY Post.



- Napravila sam ogromnu, ogromnu grešku - rekla je Tereza, nakon što ju je biskup Majkl Olson optužio da je razmenjivala eksplicitne poruke sa 38-godišnjim sveštenikom Filipom Džonsonom.

"Nismo imali fizički odnos"

Monahinju koja je bila u invalidskim kolicima izbacili su iz manastira. Ona tvrdi da nije imala nikakav fizički odnos sa sveštenikom sa kojim se dopisivala. Odlučila je da tuži vladiku i crkvene vlasti za milion dolara jer su joj, kako tvrdi, narušili privatnost kada su joj oduzeli mobilni telefon i kompjuter i sve objavili.

- Zaljubila sam se u njega, imala sam napade koji su mi uznemirili um - rekla je sestra, koja je priznala da je imala video-pozive sa sveštenikom.



- Sve je bilo preko telefona, nismo bili fizički intimni. Tada sam imala napade i nisam bila pri zdravoj pameti, sve je bilo zbrkano - branila se.

Kaže da je bila pod lekovima kada ju je vladika ispitivao o skandalu. Sudija u Teksasu je rekao da tek treba da odluči da li će ovo biti građanska stvar ili će sve predati Vatikanu.

Sveštenik iz afere je bivši marinac

