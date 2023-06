DETALJI UŽASA NA AERODROMU! Oglasio se sin žene kojoj su pokretne stepenice OTKINULE NOGU: Znamo da je duboko u srcu slomljena (FOTO)

Tajlanđanka kojoj su neispravne pokretne stepenice otkinule nogu na međunarodnom aerodromu operisana je nakon jezive nesreće.

Tajlandski zvaničnici naveli su da je ženi (57) amputirana noga iznad kolena nakon što je juče upala u pokretne stepenice na međunarodnom aerodromu Don Muang u Bangkoku. Žena je trebalo da se ukrca na jutarnji let za južnu provinciju kad su joj noga i kofer propali kroz pokretne stepenice na terminalu 2 aerodroma u Bangkoku.

Zvaničnici aerodroma navode da je medicinski tim hitno morao da joj odseče levu nogu iznad kolena.

- Želeo bih da izrazim svoje najdublje saučešće u vezi sa nesrećom. Insistiraću da osiguramo da se takva nesreća više ne dogodi - rekao je direktor aerodroma Karun Tanakulerapat i naglasio da će kompanija pokriti medicinske troškove žene i da će biti otvorena za pregovore o svakoj drugoj nadoknadi.

Thai woman 57, became caught in a moving airport walkway, forcing first responders to amputate her leg. Dr's believe they can reattach the mangled limb. The unnamed passenger was abt to board a flight at Bangkok's Don Mueang Airport, she tripped over a suitcase.😬"My goodness!" pic.twitter.com/2wzX8QgVla — Sumner (@renmusb1) 30. јун 2023.

Direktor je dodao da ga bolnica u koju je prvobitno poslata povređena putnica obavestila da ne mogu da joj prišiju otkinutu nogu, ali da je žena zatražila da bude prebačena na drugu kliniku kako bi tamošnji doktori procenili mogućnost operacije.

Na fotografijama nesreće vidi se donji deo ženine noge zarobljen ispod stepenica i medicinsko osoblje koje pokušava da joj pomogne. Koferu koji je stajao blizu nje nedostajala su dva točkića, a vide se i delovi nalik češljama koji pokrivaju ivicu pojasa gde se pokretna staza završava.

Direktor je potvrdio da su točkići pronađeni ispod stepeništa i naglasio da se staze na aerodromu proveravaju svakodnevno uz dodatnu mesečnu inspekciju.

The 57-year-old Thai passenger was due to board a morning flight at Bangkok’s Don Mueang International Airport when she tripped over her suitcase leading to her left leg getting caught in the airport’s travelator in Terminal 2. A medical team eventually had to cut her leg off… pic.twitter.com/MXR5a4LIwD — The Philippine Star (@PhilippineStar) 30. јун 2023.

Stazu je inače proizvela japanska kompanija Hitači, postavljena je prema njegovim rečima 1996. godine, a dodao je da postoji plan da se zatraži budžet za promenu na noviji model 2025. godine.

Oglasio se i sin povređene žene Khut Krit Kitiratana porukom na društvenim mrežama koju je preneo lokalni portal Thaiger.

- Porodica je šokirana i ožalošćena incidentom, ali moramo da požurimo i da se koncentrišemo i rešimo krizu koja se dogodila što je brže i bolje moguće - napisao je mladić.

Kitiratana navodi da je njegova majka izgubila mnogo krvi i da porodica želi da se zahvali medicinskom timu sa aerodroma i doktorima iz bolnice Bumrungrad koji su joj spasili život mojoj majci.

- Mama je juče uveče izašla iz operacione sale. Hirurški rezultati su u početku bili zadovoljavajući, ali prerano je zaključiti da će to biti poslednja operacija. Medicinski tim je rekao da još treba da sačekamo i vidimo simptome. Molite se da nema znakova infekcije ili nekroze. Moral majke je na zabrinjavajućem nivou. Imali smo priliku da malo popričamo sa njim pre i posle operacije. Drži se snažno, ali znamo da je duboko u srcu slomljena - navodi Kitiratana.

Mladić tvrdi da porodica još nije dobila snimke sa nadzornih kamera.

Navodi da mu je najteži trenutak bio kad je posle nesreće video kako jedan od članova spasilačke službe nosi kutiju od stiropora sa otkinutom nogom njegove majke dok je drugi nose na nosilima.

- To je osećaj koji ne mogu da opišem - kaže Kitiratana.