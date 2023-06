DRAMA NA AERODROMU U MOLDAVIJI - Napadač oteo oružje od graničara i UBIO DVE OSOBE, a onda uzeo taoce

Kako je navela, napadač je potom ranjen u akciji policije i priveden, a trenutno se nalazi na lečenju.

Svi letovi sa aerodroma su otkazani, ali se očekuje da će se kasnije u toku dana nastaviti, prenosi Rojters.

BREAKING: The Interior Ministry of Moldova say two people have died at Chisinau International Airport after a shooting. A suspect is in custody. https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/B2mxJw7D3y

Izvor agencije iz policije naveo je da je napadač doleteo iz Turske i da je oružje upotrebio da puca u granične službenike, nakon što mu je odbijen ulazak u zemlju.

A Russian national has attacked the Chisinau airport in the capital city of Moldova and shot 2 people to death.



The SWAT team just stormed the airport and arrested him.



🇲🇩 pic.twitter.com/oi3jdsg7Nf