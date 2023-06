Kako živi ključni svedok u NESTANKU MALE MEDI: Život mi je uništen, krijem se, bolje da ništa nisam saznao

Ključni svedok u slučaju nestanka Medlin Meken otkrio je zašto misli da je Kristijan Brukner povezan sa tim, ali i kako živi s tim i da li danas žali zbog svega što zna.

Helge B. je čovek koji je sve započeo. Zaslužan je za to što se iznenada pojavio osumnjičeni više od 12 godina nakon nestanka Medlin Meken. Za to što je taj osumnjičeni završio na sudu nakon što je osuđen na sedam godina zatvora zbog silovanja Amerikanke (72). Za to što su nemačko javno tužilaštvo i Kriminalistička policija (BKA) sigurni da je Kristijan Brukner (46) kidnapovao malu Medi.

Nemačka kriminalistička policija godinama ga je štitila, skrivajući ga na raznim mestima u Evropi. Helge B. nikada nije javno govorio. Sve do juče kada je dao ekskluzivni intervju za BILD na jednoj tajnoj lokaciji na jugu Evrope.

U intervjuu je ispričao kako mu je Brukner slučajno priznao čin kao i kada je prvi put alarmirao policiju, ali i zašto, iz današnje perspektive, najradije ne bi to uradio.

Život mi je uništen

"Nisam očekivao da će sve to poprimiti ovakve dimenzije. Mislim da to ne bih ponovio da sam to znao. To mi je uništilo život. Živeo sam na Korzici, bio sam srećan, imao sam posao i nisam morao da brinem. Onda je odjednom sve nestalo. Novinari su stajali ispred mojih vrata na poslu i ispitivali moje komšije. Onda su me pitali: Kako to da poznaješ takvog tipa?", rekao je kaže Helge B.

Onda ga je, kako kaže, sustigla njegova prošlost.

Sve se iskomplikovalo, a nemačka policija mu je rekla da mora da ode odatle dok se prašina ne slegne.

"Od tada sam u bekstvu. Nije zabavno. Čeznem za svojim starim životom, ali to više nije moguće”, konstatovao je.

Njegova teorija o nestanku Medlin

"Naravno, Kristijan će se smatrati nevinim dok se ne dokaže suprotno. Moja teorija je da je planirao provalu u kuću. Da je sve pošlo naopako i da je našao decu u stanu. A onda je poveo Medi sa sobom. Verovatno uopšte nije bilo planirano. Koliko znam o njemu, definitivno verujem da je sposoban za tako nešto. Mislim da ju je oteo. Ne znam da li ju je na kraju ubio", rekao je Helge.

A zašto je sad progovorio?

Svemu tome, kako kaže, mora doći kraj.

"Toliko laži se širi o meni i ne mogu ništa da uradim povodom toga. Bespomoćan sam. Pokušao sam da uradim nešto! Kontaktirao sam Skotland Jard još 2008. godine! Zašto bih izmišljam nešto ovako? Ne možete to zamisliti! Tada bih bio još bolji lažov od Minhauzena! Takođe sam od početka govorio da ne želim nikakvu nagradu. Ne treba mi novac", rekao je.

Sad, kad se seti svega, smatra da mu je najveća greška u životu bila što je iz Bruknerove kuće uzeo video-snimke na kojima je video njegova nedela.

"Više bih voleo da ne znam ništa o tome. Takođe nisam ponosan što sam pokrenuo ovu istragu. Nije mi dobro. Ugojio sam se, imam faze kada poludim, ne spavam noću. Uvek sam u bekstvu, nemam dom, uvek pazim kome šta da kažem. Nemam više prijatelja. Moj poslednji drug je umro na Korzici u oktobru - a nisam smeo ni da mu odem na sahranu. Moj život izgleda tako tužno", rekao je Helge.

Voleo bi, kako kaže, da konačno nađe mir.

"Jasno mi je da Medi više nije živa. Koliko god to bilo tužno, bilo bi bolje da joj nađu telo nađe. Brinem se da će se Brikner izvući“", ističe.

Apel Brukneru

Na kraju je uputio i apel Kristijanu Brukneru.

"Kristijane, nadam se da se nećeš izvuči sa ovom pričom. Sa ovim, što si uradio. Negiraš da postoje ti video-snimci. Snimci postoje. Nažalost, nestali su. Ali ja sam ih video", zaključuje ovaj nesrećni očevidac.

Nestanak Medi Meken

Godine 2019. nemački sud je Bruknera osudio za silovanje starije Amerikanke u njenom domu u Praia da Luz blizu mesta gde je nestala Medlin, i dobio je sedmogodišnju kaznu.

On poriče bilo kakvu umešanost sa nestankom britanske devojčice.

Medlen je sa porodicom boravila u stanu za odmor u Praia da Luz u Portugalu kada je nestala u maju 2007. Bio je to pretposlednji dan odmora kada je Medlen nestala. Posle celodnevnih aktivnosti, Kejt i Džeri Meken su svoje troje dece stavili u krevet oko 19 časova. Medlen je zaspala u ružičastoj pidžami, a roditelji su se opustili uz flašu vina. Oko 20:30 Mekenovi su se pridružili svojim prijateljima na večeri u obližnjem Tapas baru.

Džeri je proverio Medlen i njenu braću i sestre u 21:00 i nije našao ništa sumnjivo. Kada je Kejt Meken otišla da proveri decu u 22 sata, otkrila je da je Medlin nestala. Otprilike u isto vreme, viđen je muškarac kako nosi dete koje odgovara Madleninom opisu.