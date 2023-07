Podigla se velika buka jer je čitav slučaj obavijen velom tajne pošto je većina podataka proglašena poverljivim i nije dostupna javnosti.

Roditelji policajci sa Floride priznali su da su svom mališanu stavili lisice na ruke i stavili ga u zatvor kako bi ga "disciplinovali" nakon što je imao problema da nauči da koristi nošu, javlja "Daily Mail".

Na snimku kamere za telo koje je dobio "Daytona Beach News-Journal" vidi se poručnik Majkl Šonbrod kako kaže da je bio uspešan u podučavanju lekcije svog troipogodišnjeg sina kada su on i njegova partnerka, detektivka-narednica Džesika Long, zatvorili na nekoliko dana dečaka u zatvor Dejtona Bič Šors Odeljenja za javnu bezbednost.

Šonbrod je čak navodno priznao da je mališanu stavio lisice drugog dana "disciplinovanja".

"Plakao je. Dobio sam odgovor koji sam očekivao od njega“, rekao je poručnik službeniku za slučajeve u Odeljenju za decu i porodicu, prema snimku zamenika šerifske kancelarije okruga Volusija koji je video "News-Journal".

Rekao je da je dečak nakon intervencije obećao da nikada više neće kakati u pantalone.

Na snimku kamere za telo, prenosi "News-Journal", Šonbrod je radniku na predmetu rekao da je ranije stavljao svoje starije dete u zatvor, ali iz različitih razloga, i zaključio da će to ponovo upotrebiti na svom mlađem sinu.

Navodno je rekao da je skoro devet godina ranije kažnjavao svog tada četvorogodišnjeg sina nakon što se loše ponašao u predškolskoj ustanovi.

Šonbrod je rekao da je pitao dečaka da li je udario devojčicu, a dečak je odgovorio da jeste.

"Odveo sam ga u zatvor i on je sedeo tamo", rekao je Šonbrod radniku na predmetu. "I gledao sam ga... i plakao je i sve, i do danas, ako pomenete taj incident, on samo kaže: 'Nikada to više ne bih uradio.0 Bilo je efikasno."

"Dakle, zato sam to uradio i sa ovim", navodno je nastavio Šonbrod. "Nije nikoga udario, ali sam mislio na isto, disciplinu. I nije hteo da se vrati, pa..."

Kasnije u skoro sat vremena dugom snimku, Longova se navodno mogla čuti kako istragu Odeljenja za decu i porodicu o ovoj stvari naziva "ludom", dok je Šonbrod odgovorio: "Prosto je odvratno da neko ovako vuče našu porodicu kroz blato".

Šonbrodova stranica na LinkedIn-u navodi ga kao operativnog poručnika, a u objavi od jula 2020. u Odjeljenju za javnu sigurnost Dajtona Bič Šorsa kaže se da je u to vreme radio kao komandant SWAT tima nakon skoro 20 godina u policiji.

Longova je narednik detektiv na čijoj stranici na LinkedIn-u piše da je "trenutno dodeljena da nadgleda Jedinicu za krivične i pozadinske istrage".

U objavi na Fejsbuku iz jula 2020. takođe se navodi da je bila u odeljenju devet godina i da je bila trostruko sertifikovana službenica za javnu bezbednost.

Ostalo je nejasno da li su se Šonbrod ili Longova suočili sa bilo kakvom disciplinskom merom od strane gradskih zvaničnika.

"Daytona Beach News-Journal# dobio je kopije dopisa koji je napisao direktor javne bezbednosti Majkl Faule u kojem ih obaveštava o istrazi o profesionalnim standardima, i navodi da rezultati istrage ne mogu biti objavljeni.

Tužba protiv para koju je Državno tužilaštvo podiglo 24. marta je takođe zapečaćena, kao i svi zapisnici istrage.

Par takođe tuži državnog tužioca R.Dž.Larizu u posebnom slučaju podnetom 18. maja, ali detalji o tužbi su takođe oskudni, a "News-Journal" samo izveštava da traže od sudije da izrekne neku vrstu naloga protiv tužioca.

Jedini znak da je bilo šta preduzeto je da su oboje imali 20 sati neplaćenog odsustva na majskim platama, navodi "News-Journal".

"Čitava ova stvar jednostavno ne prolazi osnovni test mirisa iz perspektive transparentnosti i otvorenosti vlade", napisao je Loni Grut, bivši gradski tužilac svojoj naslednici Beki Vous dok je pokušavao da dobije odgovore, prenosi "News-Journal".

"Ne mogu da zamislim da Gradska komisija toleriše i da ćuti o tome da gradski službenik dovodi dete u Gradsku većnicu i kažnjava dete u prostorijama Gradske komisije", nastavio je on.

"Zašto se Gradska komisija ponaša tako krotko, nemoćno i netransparentno po ovom pitanju u koje su umešani policajci?"

Majkl Barfild, direktor inicijativa za javni pristup Centra za odgovornost vlade na Floridi, rekao je u utorak da njegova organizacija planira da podnese zahtev za saslušanje o tome zašto se evidencija čuva ju kao poverljivi.

