PROGLASILI JE MRTVOM, A POSLE VIŠE OD 30 GODINA USLEDIO ŠOK! Evo gde je bila sve ove decenije! Otpisali je i MUŽ I SESTRA

Kada je nestala, Patricija je iza sebe ostavila mlađu sestru Gloriju i supruga Roberta, za kog se udala 1972. godine.

Robert, koji sada ima 86 godina, objasnio je da njegova supruga ima problema s mentalnim zdravljem i da je tokom godina njeno ponašanje postalo sve gore.

Patricia Kopta, a well-known Pittsburgh street preacher known as "The Sparrow," was found alive in Puerto Rico more than three decades after she went missing. READ MORE: https://t.co/ztb0ZFkRk1 pic.twitter.com/t1XgY71lAe