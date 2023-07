UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Trenutak ubistva tinejdžera zbog kojeg je nastali neredi u Francuskoj! (VIDEO)

Nael M, tinejdžer alžirskog i marokanskog porekla koga je francuska policija ubila iz vatrenog oružja pošto je njegov automobil zaustavila zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa, biće sahranjen danas u Nanteru, gradiću na zapadnom obodu Pariza. Sada se pojavio snimak trenutka kada je on likvidiran.

Paris police on alert amid anger over killing of teen. Thousands of extra security forces are being deployed in the Paris region, after a 17-year-old driver was shot and killed by #police in Nanterre on Tuesday during a traffic check.https://t.co/anEfn25xi6