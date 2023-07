LUKAŠENKOVA IDEJA: Vagnerovci mogu da dođu i prenesu BORBENO ISKUSTVO beloruskoj vojsci, ZAPAD IH MRZI DO SRŽI

Kako je prenela Belta, beloruska državna novinska agencija, Lukašenko je izneo aluziju da je poziv već upućen tokom svog govora u petak povodom obeležavanja dana nezavisnosti.

- Nažalost, pripadnici Vagnera nisu ovde. I ukoliko njihovi instruktori, kao što sam im već i rekao, dođu i prenesu nam svoje borbeno iskustvo, mi ćemo to rado prihvatiti - rekao je Lukašenko.

Njegov poziv dolazi nepunih nedelju dana nakon što su pripadnici Vagnera, predvođeni osnivačem Jevgenijem Prigožinom, pokušali vojni puč prošle nedelje. Upravo je Lukašenko odigrao ključnu ulogu, privolevši Prigožina da zaustavi marš svojih ljudi na oko 200 kilometara od Moskve, gde su već bile u toku pripreme i utvrđivanje za vojni obračun.

Prema sporazumu koji je Lukašenko postigao s Prigožinom, vođi Vagnera, kao i njegovim pripadnicima biće omogućen prelazak u Belorusiju ukoliko ne potpišu ugovor da se potčinjavaju ministarstvu odbrane Ruske Federacije. Prigožin je tvrdio da je takozvani marš slobode na Moskvu pokrenuo nakon što je ruska armija usmrtila oko 30 pripadnika Vagnera i da mu je nije bio cilj da s vlasti zbaci predsednika Vladimira Putina.

Lukashenko to Belarusians: don’t worry about Wagner fighters coming here - all the criminals recruited from prisons have already been killed in Ukraine pic.twitter.com/UCn0tdRSKt