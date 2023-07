SIJARTO: Prekid veza sa Kinom bio bi samoubistvo za evropsku privredu

Raskid odnosa sa Kinom "bio bi samoubistvo za evropsku ekonomiju", izjavio je danas ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je takođe rekao da bi direktne strane investicije u Mađarsku mogle da se udvostruče ove godine na ukupno 13 milijardi evra.

U intervjuu datom za CNBC na marginama Svetskog ekonomskog foruma u ​​Tjenđinu u Kini, Sijarto je podsetio da je godišnji obim trgovine između Kine i Evropske unije od 865 milijardi evra.

- Kako biste mogli da prekinete odnose sa Kinom, a da ne ubijete evropsku ekonomiju - upozorio je Sijarto u video snimku objavljenom na Fejsbuku, prenosi agencija MTI.

Prema njegovim rečima, mađarska vlada Kinu smatra partnerom, a ne "pretnjom" ili "rizikom", i saradnja sa tom zemljom bi Mađarskoj donela mnogo koristi.

Što se tiče evropske automobilske industrije, Sijarto je ukazao na "revoluciju" i rekao da dok evropske proizvodne kompanije "mogu da proizvode veoma dobre električne automobile, ne mogu da proizvode baterije". On je istakao da je saradnja između zapadnoevropskih i kineskih kompanija ključna da bi nova evropska industrija postala operativna.

Sijarto je rekao da je Mađarska atraktivna destinacija za velike kineske investitore zbog prisustva nemačkih proizvođača automobila u zemlji.

- Dok nemački ministar spoljnih poslova govori o razdvajanju, generalni direktori nemačkih proizvođača automobila me obično zovu da ubedim njihove kineske dobavljače da dođu u Mađarsku - rekao je on i dodao da bi prekid veza sa Kinom ubio evropsku ekonomiju i da bi bio poguban i za nemačku privredu, rekao je on.

Osim sa kompanijama CATL i EWE Energy mađarska vlada je imala ugovore sa "još dva najveća kineska proizvođača baterija", naveo je Sijarto.

