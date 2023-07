UZNEMIRUJUĆE! DEČAK-UBICA (14) PRATIO NASTAVNICU U WC, PA JE UBIO: Silovao je i izbo 16 PUTA - horor snimak otkrio sve!

Jezivi video snimak je posle zločina kružio mrežama, a na njemu se vidi kako učenik ubica škole u Masačusetsu, prati nastavnicu do toaleta, gde je silovao i ubio.

Učenik srednje škole Danvers, Filip Čizm optužen je 2016. godine za ubistvo 24-godišnje nastavnice matematike u njegovoj školi u Masačusetsu, preneo je tad CBS Boston. On je silovao i ubio nastavnicu u školi, a snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama prikazuju kako je on nastavnicu pratio do toaleta, a nakon zločina je izneo njeno telo u kanti za smeće.

Ubistvo profesorke srednje škole Danvers Kolin Ricer od strane Filipa Čisma 2013. godine bilo je "brutalno", rekao je sudija Višeg suda u Salemu Dejvid Lui dok je izricao kaznu. Čizm je imao 14 godina kada je pratio 24-godišnju Ricer u školsko kupatilo, zadavio je, izbo je najmanje 16 puta i silovao. Njegovi advokati su tvrdili da je mentalno bolestan, što je porota odbacila.

Roditelji nastavnice, braća i sestre, kolege i prijatelji su na suđenju opisali Kolin kao devojku koja je volela svoj posao, svoje učenike i život i koja nikada nije umela da kaže lošu reč. Pegi Ricer je rekla da ju je smrt njene ćerke ostavila "slomljenom". "Sada ću da se izolujem od ljudi koje volim jer je tako teško da se pretvaram da sam srećna", rekla je. "On je čisto zlo, a zlo nikada ne može da se rehabilituje."

Tom Ricer je rekao da se osećao kao da je izneverio svoju ćerku. "Nisam zaštitio Kolin, a posao oca je da popravi stvari", rekao je. Tužioci su tražili da tinejdžer ostane u zatvoru najmanje 50 godina. Advokat odbrane Suzan Oker zatražila je kaznu koja bi učeniku ubici omogućila uslovni otpust najkasnije do 40. godine. Ona je citirala naučne studije koje kažu da mozak maloletnika nije u potpunosti razvijen.

Majka ubice, Dajana, tiho je plakala dok je trajalo suđenje. Ona je nakon ubistva objavila izjavu u kojoj izražava saučešće porodici ubijene profesorke. "Reči ne mogu da izraze količinu bola i tuge koju osećan", rekla je ona. "Međutim, ne postoji niko ko je patio više od porodice Ricer. Moje najveće poštovanje, molitve i ponizno poštovanje su sa njima danas dok nastavljaju svoj put ka izlečenju."

Psihijatar koji je svedočio u korist odbrane rekao je da je tinejdžer, koji se tada preselio u Masačusets iz Klarksvila u Tenesiju, čuo glasove i bio je u stanju psihotične epizode ​​kada je ubio nastavnicu. Čizm je osuđen za silovanje Ricerove u kupatilu, ali je oslobođen za drugo silovanje, počinjeno u šumi u blizini škole gde je tinejdžer u kanti odneo telo. Takođe je osuđen za pljačku zbog krađe kreditnih kartica nastavnice i njenog donjeg veša.

