Biće kolaps na svim aerodromima u Evropi - stiglo upozorenje od kontrolora

Putnici koji će ovog leta putovati avionom upozoreni su na 'izazovno' leto. Evrokontrol, regulator vazdušnog prostora u Evropi, očekuje da će kontrola vazdušnog saobraćaja biti preopterećena u mnogim evropskim zemljama.

Evrokontrol je izdao upozorenje na početku špica turističke sezone. Kažu da se očekuje oko 33.000 dnevnih letova širom Evrope u narednih osam nedelja, što je povećanje od oko 8 odsto u odnosu na isti period prošle godine, prenosi Tajms.

Evrokontrol najavljuje "velika zagušenja" saobraćaja u mnogim važnim regionima, uključujući Marselj u Francuskoj, Atinu i Budimpeštu.

Agencija je izdala slična upozorenja za London, Barselonu, Brisel, Budimpeštu, Nikoziju, Varšavu i Zagreb u danima najvećeg saobraćaja, posebno petkom i tokom letnjih vikenda.

- Preopterećenja mogu dovesti do kašnjenja i preusmeravanja aviona koji će biti primorani da lete dužim rutama kako bi izbegli ograničenja - navodi agencija.

- Ovo leto u Evropi je izazovno jer imamo manje dostupnog vazdušnog prostora zbog rata u Ukrajini i vojnih potreba... Svako mora da odigra svoju ulogu. Aerodromi moraju da budu dobro popunjeni, od vitalnog je značaja da se obezbedi dovoljno kapaciteta za usluge vazdušnog saobraćaja, a avio-kompanije treba da se pridržavaju svog rasporeda - rekao je Raul Medina, generalni direktor Evrokontrola.

Pad broja kontrolora

Dnevne prognoze letova su na nižem nivou nego 2019. godine, kada je 28. juna zabeleženo 37.228 letova. Od tada je, međutim, broj kontrolora letenja opao, delom zbog poteškoća u zapošljavanju nakon pandemije. Ove godine opasnost od štrajkova je veća, upozorava Evrokontrol.

Vili Volš, šef Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj, rekao je prošlog meseca da su avio-kompanije ozbiljno zabrinute za kontrolu vazdušnog saobraćaja i da je situacija u junu bila 'mnogo gora nego inače za ovo doba godine'.

- Imamo haotičnu situaciju u kojoj vidimo skoro svakodnevne štrajkove kontrole vazdušnog saobraćaja, što remeti saobraćaj ne samo u Francuskoj već i širom Evrope jer primorava avio-kompanije da skreću rute ka drugim zemljama - rekao je on.

"Veliki izazov"

Medina je rekla delegatima na sastanku Međunarodnog saveta aerodroma u Barseloni da je povećana vojna aktivnost smanjila količinu raspoloživog vazdušnog prostora do 20 odsto. Neki kontrolni centri obrađuju mnogo više saobraćaja zbog skretanja letova.

- Nedavna industrijska akcija izazvala je mnoga odlaganja", rekao je on.

- Možemo da upravljamo ovim situacijama u mirnijim periodima, ali ako se to desi usred leta, to će biti mnogo veći izazov - rekao je on. Šefovi vazduhoplovstva, uključujući Majkla O'Lirija, izvršnog direktora Rajanera, rekli su da je talas štrajkova kontrolora u Francuskoj i dalje jedna od najvećih pretnji letnjem vazdušnom saobraćaju.