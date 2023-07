UPEKOS NEZAPAMĆENOJ TRAGEDIJI: Kompanija i dalje reklamira IZLETE DO TITANIKA, a evo šta sve nudi

Kompanija Oušengejt, koja stoji iza tragične podvodne ekspedicije Titana, još uvek reklamira putovanja do olupine Titanik.

Na sajtu kompanije piše da su dve ekspedicije do Titanika zakazane za 2024. i to u dva termina od 12. do 20. juna i od 21. do 29. juna.

Takođe, na stranici stoji da je misija na Titanik 2023. u toku. Svaki „izlet“ do Titanika košta 250.000 dolara po osobi, a nudi jedno ronjenje, privatni smeštaj, potrebnu obuku, opremu za ekspediciju i sve obroke tokom putovanja. Maksimalan kapacitet za svaki zaron ograničen je na šest osoba uz uslov minimalne uzrasta od 17 godina.

Zvanični sajt pruža pojedinosti o smeštaju, uključujući spavaće sobe i zajedničko kupatilo, sa dostupnošću Wi-Fi veze na podmornici.

Na stranici se nalaze i fotografije i videozapisi koji prikazuju scene sa prethodnih ekspedicija i utiske putnika, prenosi Index.hr.

„Ekspedicija od osam dana na kultnoj olupini“

Putovanje Titanom do Titanika na stranici Oušengejta opisano je kao „ekspedicija za ronjenje na kultnoj olupini“.

„Neustrašivi putnici otploviće sa atlantske obale Kanade na osmodnevnu ekspediciju kako bi zaronili na kultnu olupinu koja leži 661 kilometar od obale i 3800 metara ispod površine“, navodi se na stranici Oušengejta.

Oušengejtov marketing ističe da ronjenje ne nudi samo uzbudljivo i jedinstveno iskustvo putovanja već i doprinosi naučnom istraživanju i razumevanju olupine i dubokog okeanskog okruženja

Putovanje podmornicom traje osam dana i sedam noći, a počinje u Sent Džonsu u Kanadi. Uprkos nedavnoj tragediji, sajt spominje potencijalne stručnjake koji bi mogli da se pridruže budućim ekspedicijama.

Među putnicima koji su izgubili život u podmornici bio je i stručnjak za Titanik Pol-Anri Naržele (77).