VIDEĆETE NAŠE NOVE POBEDE NA FRONTU! Prigožin prekinuo tišinu u novom audiosnimku

Audiosnimak je objavio Telegram kanal "Siva Zona", koji je prema ruskim medijima usko povezan sa Vagner grupom.

"Vagner je najefikasnija borbena formacija u Rusiji"

- Danas nam je potrebnija vaša podrška nego ikada pre. Hvala vam za to. Želim da shvatite da je naš marš pravde bio usmeren na borbu protiv izdajnika i mobilizaciju našeg društva. I mislim da smo puno toga postigli - rekao je Prigožin i dodao:

- U bliskoj budućnosti, siguran sam, videćete naše nove pobede na frontu. Hvala vam momci!

Nije jasno na čije pobede tačno misli.

Nije poznato kada je audiosnimak snimljen, a njegova posljednja izjava objavljena je 26. juna. Nakon što je okončao pobunu protiv ruskih vlasti, poručio je kako se "pokazalo da je Vagner najefikasnija borbena formacija u Rusiji".

Prigožin je poslednji put javno viđen u vozilu u Rostovu na Donu 24. juna, dok je pobuna još trajala, pre nego što je poslat u Belorusiju.

Podsećamo, privatna vojna formacija "Vagner" Jevgenija Prigožina započela je sredinom prošlog meseca pobunu i krenula ka Moskvi.

