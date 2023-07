IZNENADNA SMRT 2 TINEJDŽERA NA GRČKOM OSTRVU ZA SAMO 24 SATA - Jedan nađen u jarku, drugi umro od šoka, stotine učenika traumatizovano (VIDEO)

Dejli mejl navodi da je policija u Grčkoj potvrdila da su u toku odvojene istrage o smrti dvojice 18-godišnjih drugara iz razreda, Endrjua O‘Donela i Maksa Vola.

Britanski list navodi da se veruje da je O‘Donel pao i udario glavom dok se vraćao do svog hotela u ranim jutarnjim satima u subotu. Bio je u noćnom izlasku u Hori, glavnom gradu Ijosa.

Nakon opsežne potrage, njegovo telo pronađeno je u jarku oko 10.30 sati u nedelju ujutro, u blizini stena u podnožju litice.

Nakon što je Endrjuovo telo nađeno, njegov prijatelj Maks Vol srušio se od šoka u blizini luke Hora kada je saznao za smrt svog druga. Hitna služba ga je odvezla u lokalnu bolnicu gde je po dolasku proglašen mrtvim.Prema lokalnim medijima, mladić je imao problema sa srcem.

Tinejdžeri su bili na odmoru proslavljajući završetak srednje škole s desetima drugara iz dablinskog koledža "Sent Majkls" kada se tragedija dogodila. Njihovi prijatelji danas se spremaju da napuste grčko ostrvo.

#WATCH The Principal of a Dublin school has described the deaths of two leaving cert students in separate incidents in Greece as a " double tragedy"



Andrew O'Donnell and Max Wall, both 18, were on the island of Ios with a group of friends from St Micheals College#VMNews pic.twitter.com/aHslzRYDBg