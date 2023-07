NAPAD U TEL AVIVU - Muškarac se KOLIMA ZALETEO U MASU LJUDI, pa onda UBADAO NOŽEM (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Hitna pomoć saopštila je da je pet osoba povređeno automobilom, ali nisu potvrdili prirodu incidenta.

Lokalni mediji javljaju da je osumnjičeni napadač upucan i ubijen.

Kako javlja "Sky News", povređeno je šest osoba. Engleski portal navodi da je došlo do uletanja automobilom među pešake i napada nožem u kojem je povređena jedna osoba. Napadač je, kako se navodi, na licu mesta "neutralisan".

"Jerusalem Post", pak, javlja o najmanje petoro povređenih. Izraelski medij navodi da je do incidenta došlo u ulici Pinčas Rozen i da je policija to potvrdila.

Na Tviteru se pojavio i navodni snimak ubijenog napadača.

Na lice mesta stigle su ekipe hitne pomoći koje zbrinjavaju povređene.

Scene of ramming and shooting operation in “Tel Aviv”



10 israeli settlers wounded, some in critical condition



This is for Jenin pic.twitter.com/pCfIKbWgmw