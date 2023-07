Osumnjičeni za masovnu pucnjavu u Filadelfiji optužen za UBISTVO PET OSOBA - Povređeno i dvoje dece

Osumnjičeni je identifikovan kao Kimbradi Keriker (40), a prilikom izvršenja zločina nosio je pancir i skijašku masku.

Vlasti su u utorak identifikovale žrtve kao Daudžan Brovn (15), Lašid Merit (20), Ralf Moralis (59), Dimir Stanton (29) i Džozef Vama (31).

Kimbrady Carriker, 40, was arraigned by video conference on 10 sets of charges for 10 victims, including those who were murdered, wounded by gunfire and injured during the chaos. https://t.co/lCoJXSBFYn