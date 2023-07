JEZIV ZLOČIN POTRESAO SVET - Ubila oca, pa krenula u vrtić da pobije sve dečake

Sud u Krasnojarsku, u Rusiji, osudio je na 17 godina zatvora Paulinu Dvorkinu (21) optuženu za ubistvo oca i napad na vrtić.

Dvorkinova se tereti da je 28. marta 2022. upucala oca i došla sa oružjem skrivenim ispod odeće u vrtić u ulici Menžinskog u Krasnojarsku. Oružje je bilo registrovano na nju, a sa sobom je donela i 39 metaka. Plan joj je bio da pobije sve dečake.

Prošla je pored čuvara i bez problema ušla u vrtić. Tamo su instruktor fizičke kulture i dva učitelja uspeli da je savladaju.

Polina Dvorkina priznala je krivicu za ubistvo, ali se nije složila sa kvalifikacijom zločina. Što se tiče napada na vrtić, delimično je priznala krivicu.

Plakala u sudu, opisala teško detinjstvo

Mediji pišu da je Polina postala radikalna feministkinja kada je imala svega 12 godina i otvoreno je mrzela muškarce.

Još kao devojčica je brijala glavu, pričala gadosti o muškarcima i pozivala na nasilije. Na saslušanju je tvrdila da se tako ponašala jer roditelje nije bilo briga za nju.

Na sudu je rekla da se ni otac ni majka nisu bavili njome i da je oduvek bila prepuštena sama sebi. Čak i kad je porasla nije ih interesovalo kako zarađuje za život, kao ni gde živi.

Tvrdila je na sudu kako su njeni roditelji vodili nemoralan život, te da su joj i otac i majka stalno bili pijani. Pričala je kako je oduvek bila željna roditeljske ljubavi i razumevanja, ali da je dobijala samo udarce i uvrede.

"Moj otac mi nije pružio ljubav i brigu. Uvek me je dovodio do suza, urlao je na mene. Bila mi je potrebna briga roditelja. Ne znam u šta bih drugo mogla da izrastem bez podrške, pažnje i ljubavi roditelja. Moja majka je htela da me natera izvršim samoubistvo, a otac mi je pričao da nije ni trebalo da se rodim", pričala je Dvorkina na suđenju u suzama.

Polina majka je, prema rečima poznanika, oduvek želela sina, ali je rodila ćerku.

Veruje se da joj majka to i izgovorila prilikom pijanstva i da je to bio "okidač" koji je naterao Polinu da ubije oca i pokuša da ubije decu u vrtiću.

Ruski mediji prenose da je do detalja planirala zločin, da je nekoliko dana uoči napada na vrtić dolazila u ustanovu pod izgovorom da traži posao. Otkriveno je i da je šest meseci pre zločina kupila lovačku pušku, da je uredno nabavila dozvolu i obezbedila uverenja od psihijatra da je dobrog psihičkog stanja.

"Htela sam da sve rešim bez bola"

Kobnog 28. marta 2022. godine Polina se navodno krila od pijanog oca u svojoj sobi. Prema njenim rečima, pokušao je da razvali vrata, vičući: "Ja sam te napravio, ja ću i da te ubijem”.

Devojka je pretnju shvatila realno, pa je napunila pištolj, kao "za svaki slučaj". Kada je njen otac ušao u sobu, udarila ga je dva puta tegom po glavi, zbog čega je pao i počeo da krvari. Polina je, prema njenim rečima, bila uplašena takvom slikom, u početku je nameravala da baci tegove, ali "nije želela da njen otac pati". Zatim je uzela pištolj i pucala u njega, muškarac je preminuo na licu mesta.

"Ali kada sam ubila svog oca, ni na koji način mu se nisam rugala. Naprotiv, kada sam ga udarila tegovima, bilo mi je jako loše što sam ga povredila. Mogla sam da ga udarim svom snagom i dokrajčim, ali nisam mogla, bilo je okrutno. Odlučila sam da uzmem pištolj i da sve uradim manje bolno. Nisam ga ni na koji način ismevala“, rekla je Polina na sudu.

Nakon toga je mirno izašla iz kuće i otišla u vrtić koji je udaljen nekoliko stotina metara od njenog doma. Oružje i municiju je prethodno sakrila ispod kaputa.

Radniku obezbeđenja je rekla da je došla da pokupi mlađeg brata, a potom je ušla u grupu u kojoj se nalazilo 17 mališana, starosti od 4 do 5 godina. Deca su u tom trenutku spavala. U sobi su bile i tri vaspitačice.

Žene su se trgle kada su čule da je neko zalupio vrata.

"Videla sam devojku, potresenu, obuvenu u samo jednu čizmu. Govorila je kako je došla po Artema. Prvo sam mislila da je pomešala grupu, i pitala sam je normalno, a ona je počela da urla da je u pravoj grupi. Pokušala sam da joj objasnim da nemamo dečaka sa tim imenom, a onda je ona razgrnula kaput i videla sam oružje", ispričala je jedna od vaspitačica.

Sve što je usledilo odigralo se u nekoliko sekundi. Vaspitačica Natalija, koja je bila zadužena za fizičko vaspitanje mališana uspela je da zaskoči Polinu i da je obori na zemlju. Tada su druge vaspitačice pritrčale u pomoć i pokušale da je razoružaju. Tada je odjeknuo jedan pucanj. Metak, srećom, nikog nije pogodio.

Nakon toga uspele su da joj otmu oružje. Ubrzo je došla policija i Dvorkina je uhapšena.

Na ročištu u januaru doneta je presuda prema kojoj je muškarac, koji je radio kao obezbeđenje osuđen na dve i po godine zatvora, a direktor vrtića na dve, zbog ugrožene bezbednosti dece.

Kako prenosi NGS24, Dvorkina je danas osuđena na 17 godina zatvora s ograničenjem slobode u trajanju od dve godine i zadržavanjem u kaznenoj koloniji.

Sud je takođe naložio Dvorkinovoj da bude lečena kod psihijatra na mestu lišenja slobode i dodelio milion rubalja kao odštetu njenoj majci. Sud je presudio da bude uništena i majica, sa kojom se prethodno pojavila Dvorkina, a na kojoj su bile poruke na temu feminizma.

Ranije je regionalni tužilac tražio 19 godina zatvora za Dvorkinu u kaznenoj koloniji i dve godine ograničenja slobode.