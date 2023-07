IZBACUJE PEPEO I GASOVE - Vanredno stanje u Peruu zbog aktivnosti vulkana Ubinas

Pepeo iz vulkana Ubinas u regionu Mokuegua, oko 1.200 kilometara jugoistočno od glavnog grada Lime, podigao se do nadmorske visine od 5.500 metara i stigao do gradova udaljenih preko 10 kilometara, saopštio je Geofizički institut Perua.

#Peru: A state of emergency has been declared after the explosion of the #Ubinas #volcano pic.twitter.com/UwqM6m0A4d