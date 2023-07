UŽAS U MEKSIKU - Autobus sleteo u provaliju, najmanje 27 putnika poginulo

Nesreća se dogodila u regionu Mikteka u južnoj državi Oahaka, prenosi AP. Državni sekretar za unutrašnje poslove, Hesus Romero, saopštio je da je u nesreći poginulo 27 osoba, uključujući i jednoipogodišnje dete.

On je rekao i da je povređeno oko 20 ljudi, od kojih su neki u veoma teškom stanju.

Prema saopštenju, vozač autobusa je očigledno izgubio kontrolu nad vozilom i upao u jarugu.

🚨#BREAKING: A passenger bus overturned and fell into a ravine in #Oaxaca, #Mexico leaving 26 dead and 17 injured. pic.twitter.com/2Zn3qtE8Jn