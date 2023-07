HIT AUTFIT PREDSEDNIKA AMERIKE: Tu je elegantno odelo, ali ŠTA TO IMA NA NOGAMA? (VIDEO)

Društvene mreže gore nakon što je američki predsednik Džo Bajden (80) uslikan bez čarapa dok je ulazio u predsednički avion.

Vremešni američki predsednik bio je odeven u košulju, sako i elegantne pantalone dok je prilazio letelici, međutim, uprkos elegantnom outfitu, imao je patike na nogama i to bez čarapa.

To je zabeležio Dag Mils, fotograf Njujork tajmsa, a njegova objava na Tviteru izazvala je salvu komentara. Mils se suočio s odgovorima drugih korisnika koji su mahom stali na stranu Bajdena.

.@POTUS boards Air Force One at Dover Air Force Base as he departs for London, England. Biden was not socks with his sneakers. pic.twitter.com/3CRQJ5uqnR