NEMAČKI TAJKUN RASKOMADAN I OSTAVLJEN U FRIŽIDERU - Žena ga je čekala kod kuće, a onda se desilo OVO i sve je postalo sumnjivo (VIDEO)

Tajlandski mediji objavili su da je policija našla raskomadano telo nemačkog tajkuna u frižideru iznajmljene kuće.

Njujork post prenosi da je Hans Peter Mak (62) živeo na Tajlandu gde se bavio građevinskim biznisom.

Lokalna policija tragala je za njim od 4. jula kada nije došao njihovoj kući na ručak posle poslovnog sastanka. Tajlanđanka Piraja Bunmak, njegova 24-godišnja supruga, ga je po dogovoru čekala u kući i kada se nije pojavio prvo je pokušala da se čuje s njim telefonom.

Pošto joj se nije javljao, ona mu je poslala poruku, na koju joj je on te u deset sati uveče odgovorio da je i dalje sa poslovnim partnerom, što joj je bilo čudno. Makova mlada žena je policiji rekla da joj on za pet godina koliko su bili zajedno nikada nije poslapo poruku telefonom.

Navodi se da je Makova porodica ponudila tri miliona bahta (oko 85.900 dolara) za informaciju koja bi dovela do pronalaženja nemačkog tajkuna živog.

