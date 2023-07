OVAJ SRBIN JE ČEKIĆEM UDARAO PEDOFILE, A SAD GA BRANI 20.000 LJUDI! Iz celog sveta potpisuju peticiju uvereni da je heroj osvetnik

Neke priče uvek su aktuelne i nikada ne prestaju da privlače pažnju javnosti.

Više od 20.000 hiljada ljudi iz celog sveta potpisalo je peticiju da se oslobodi Džejson Vuković, koji je u SAD osuđen na 23 godine zatvora zbog više teških fizičkih napada.

Međutim, ako je suditi prema komentarima na društvenim mrežama, mnogi veruju da je Vuković zapravo heroj osvetnik jer su sve njegove žrtve bili pedofili.

Svojevremeno je sebe nazivao "anđelom osvetnikom koji traži pravdu", a na sudu je otkriveno da je i sam bio žrtva zlostavljanja. Izjavio da je osetio ogroman poriv da nešto preduzme zato što ga je u detinjstvu seksualno i fizički zlostavljao očuh, ali njegova želja za zadovoljenjem pravde dovela je do toga da uzme zakon u svoje ruke.

Osveta je bila osmišljena do poslednjeg detalja. "Aljaški osvetnik", kako su ga u medijima nazivali, je koristio državni registar seksualnih prestupnika da bi pronašao prestupnike, provalio u njihove domove i tukao ih čekićem. I on i njegov brat su bili seksualno zlostavljani kao deca.

"The Alaskan Avenger" Jason Vukovich smiling at his brother after receiving a 23 year sentence. Jason used the state's sex offender registry to track down offenders, break into their homes, and beat them with a hammer. Both Jason and his brother were sexually abused as children. pic.twitter.com/JtHrpnqF7c