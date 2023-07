STRAVIČNA NESREĆA U AMERICI - Tri osobe mrtve, a 14 povređeno u sudaru autobusa i više vozila (FOTO+VIDEO)

Tri osobe su poginule, a 14 ih je povređeno danas u sudaru na jugu Ilinoisa u kojem su učestvovali autobus i više automobila, saopštila je policija te savezne američke države.

Državna policija objavila je da početna istraga ukazuje na to da su putnički autobus Grejhaund i tri komercijalna vozila učestvovali u nesreći duž međudržavnog puta 70 u okrugu Medison, preneo je AP.

#BREAKING: Three dead, 14 others injured near Highland, Illinois, in a crash involving a Greyhound bus and multiple commercial vehicles, state police said. -AP



Video via KTIV pic.twitter.com/PawjZ8j7UJ