UZNEMIRUJUĆI SNIMAK IZ AVIONA: Krov napukao tokom leta zbog JAKE TURBULENCIJE: Putnici nisu znali šta ih je snašlo - IMA POVREĐENIH

Video koji je snimio putnik u Kini koji prikazuje šta se dogodilo tokom leta na putovanju od Šangaja do Pekinga prošlog ponedeljka zaprepastilo je sve!

Kao što se vidi na snimku sa leta Er Čajna, putnici i posada su doslovno "izbačeni" sa svojih sedišta tokom turbulencije koja je nastala.

Kako prenosi Dejli mejl, najmanje jedan putnik i jedan član posade su povređeni nakon incidenta.



Opisujući šta se dogodilo, putnik na letu je rekao da je krov aviona napukao i da je pokrenut znak za izlaz.

- Prva polovina leta je bila mirna. Iznenada u poslednjih 30 do 40 minuta dok su putnici dolazili i izlazili iz toaleta, došlo je do propadanja, rekao je jedan od putnika na platformi Veibo.

Passenger and flight attendant injured after Air China flight hit severe turbulence between Shanghai and Beijing. pic.twitter.com/AGiZ6mp4lt