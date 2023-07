UBIO 11 OSOBA ZA 12 GODINA, TELA REĐAO PO PLAŽI - U Njujorku uhapšen serijski ubica, svim žrtvama je OVO zajedničko (FOTO+VIDEO)

Osumnjičeni za seriju ubistava žena u blizini plaže Gilgo na južnoj obali Long Ajlenda u Njujorku je uhapšen, rekle su za "Njujork tajms" tri osobe upoznate sa slučajem.

Policajci su ogradili blok zgrada na Prvoj aveniji u parku, a na licu mesta je viđeno više policijskih vozila i policajaca.

Serija ubistva traje više od decenije

To je serija ubistava koja traje više od decenije. Kako prenosi "Njujork tajms", 11 tela je otkriveno u udaljenoj oblasti oko 64 kilometra od centra Menhetna.

U maju 2010, nestala je Šenan Gilbert, 24-godišnja devojka iz Džersi Sitija koja je radila kao prostitutka na Long Ajlendu. Nestala je dok je radila kao "poslovna pratnja" u Ouk Biču, zatvorenom naselju koje je udaljeno oko pet kilometara od Gilgo Biča.

What is the Gilgo Beach murders case?



The Gilgo Beach murders refer to a series of murders that took place on the South Shore of Long Island, New York, between 1996 and 2010.The suspected serial killer is believed to have murdered between 10 and 17 people, pic.twitter.com/8voVAF4NZc