OŠTEĆEN KRIMSKI MOST, ČULE SU SE I EKSPLOZIJE: Povređeno dete! Građanima upućena POSEBNA MOLBA

Saobraćaj na Krimskom mostu obustavljen je danas zbog oštećenja na kolovozu, a ruska novinska agencija RIA prenosi da je u "vanrednom događaju" povređeno dete.

Na mesto događaja izašla je ekipa istražnog komiteta, a došlo je do oštećenja kod 145. stuba mosta, navodi agencija.

Šef Krima Sergej Aksjonov rekao je da bi železnički saobraćaj mogao da bude ponovo uspostavljen do 9.00 po lokalnom vremenu.

🚨 BREAKING: At least one bridge span has collapsed on the Kerch Bridge after an apparent missile strike by Ukraine. All traffic stopped. 5am currently. The bridge connects occupied Crimea and Russia. pic.twitter.com/OL9q0cfycI