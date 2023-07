Ukrao DVA MILIONA EVRA sa bankomata: Novac 'spiskao' na provod, a onda se predao

Ovaj 29-godišnjak je otišao da uzme gotovinu na bankomatu da plati turu pića kada je otkrio grešku na aparatu

Bivši barmen otkrio je kako je ukrao neverovatnih dva miliona evra iz banke nakon što je naleteo na tehnički propust na bankomatu.

Den Saunders je potrošio hiljade i hiljade na skupe večere, privatne avione, pa čak i platio honorare svojih prijatelja tokom petomesečnog ludovanja. Australijanac je tvrdio da nikada nije imao intervju sa policajcima niti se ikada sastao sa zvaničnicima banke zbog ilegalne prevare. Tek kada se predao dobio je zatvorsku kaznu - ali čak i tada, sudije su navodno ostale zbunjene.

Sada svakodnevno dobija hiljade poruka od prevaranata, očajnički pokušavajući da otkrije kako je uspeo da to izvede. Den je za The Sun rekao da se osećao kao da ima "sedmodnevno besplatno probno vreme" da bude bogat dok je svoj život razveselio brdima novca.

"Mislio sam da će to trajati jedan dan, onda sam mislio možda nedelju dana, a onda su postojali trenuci u kojima sam mislio da će ovo trajati zauvek", rekao je on.

„Otkrio sam nešto toliko veliko da banka nikada neće pričati o tome. Ne osećam krivicu zbog toga. Video sam priliku i razbio sam ih koliko sam mogao jače", počeo je priču.

Sve je počelo u februaru 2011. u noćnom izlasku u Danovom rodnom gradu Vangarati kod Melburna. Ovaj 29-godišnjak je otišao da uzme gotovinu na bankomatu da plati turu pića - ali sa nešto više od 1 funte ušteđevine, bio je primoran da prebaci 100 funti sa svog kreditnog računa.

Ali bankomat Nacionalne australijske banke izbacio je njegovu karticu i poruku „transakcija je otkazana“. Den je vratio svoju karticu u aparat da proveri stanje na računu - i navodno je pisalo da sada ima 100 funti kredita. Podigao je gotovinu i nastavio da pije.

U povratku kući, ponovo je svratio na isti bankomat. Ubrzo je otkrio da su bankomati isključeni sa mreže banke u ranim jutarnjim satima. I to mu je omogućilo da stvori "beskonačan novac" prenoseći gotovinu između svoja dva računa.

Transakcija bi se registrovala u banci tek sledećeg dana i gurnula ga u dugove - ali je uvek mogao da podigne više posle ponoći. U narednim mesecima, Den je nastavio da koristi grešku bankomata i njegove transakcije su ubrzo počele da izmiču kontroli. A sa nesposobnošću da se odupre iskušenju, čovek bi postao „nelegalni” milioner.

Tokom godina, njegova mitska pljačka je poprimila sve oblike i forme i obično se izveštavalo da je podigao oko 1,6 milionaevra gotovine sa jednog bankomata. Ali on tvrdi da nije tako, a pravi iznos nikada neće biti poznat.

„Vežbao sam između 12 i 1 ujutru kako mogu da prenesem bilo koju količinu novca do šestocifrenih odjednom, 999.000, sa svoje kreditne kartice na moj štedni račun“, rekao je Den za The Sun.

„Željeni iznos bi ostao na mom štednom računu 24 sata pre nego što bi se vratio. Ali ako bih uradio još jednu transakciju pre prethodne, uvek bih je mogao zadržati na kredinoj. Morao sam samo da se setim koliko sam novca potrošio. I onda sam uvek vodio računa da prenosim samo malo više svakog dana."

Greška je navodno radila na svakom bankomatu u NAB mreži. Den bi dobijao svoj novac kroz mešavinu podizanja gotovine, internet transakcija i izdavanja na šalteru.

Prema NAB-u, kupci trenutno mogu da podignu do otprilike 1.000 evra dnevno po kartici. U to vreme, prag je bio oko 500, tako da je Den tvrdio da će otići u banku i dobiti novac u kešu.

„Ušao bih u banku i pitao koliko novca imam na štednom računu. "Oh, imaš 2,7 miliona", a onda bih je pitao - mogu li, molim te, da podignem 50.000 funti, a ona bi mi ih dala u gotovini."

Greška banke nikada nije objašnjena - a NAB je nikada nije komentarisala.

„Banka je u tom trenutku bila u padu, ili bankomat nije komunicirao sa glavnom bankom, ali bez obzira na to bi ispunio transfer. Ne znam zašto je to uspelo, ali tako se dogodilo".

Den je bio uhvaćen kada je postao pohlepan.

„Imao sam nekoliko poziva iz filijale obezbeđenja banke kada su primetili da sam četiri puta tokom noći pokušao da podignem 900.000 dolara na bankomatu. Rekao bih 'kako biste, dođavola, izvukli 900.000 dolara sa bankomata', a oni bi rekli 'da, postoje ograničenja'. Tako da bismo se smejali, a onda bih rekao da sam bio pijan i da sam na bankomatu pritiskao pogrešna dugmad".

Den je priznao da je uvek mislio da može da bude uhvaćen i da je anksioznost polako počela da se uvlači. Ali nakon što je izašao neoštećen iz prvog susreta sa vlastima, njegova potrošnja je počela da raste.

„Za mene je najbolja stvar na svetu bila da plaćam stvari svih drugih. Da imam gotovinu u džepu i prođem pored bara, bacio bih nekome novac iza njega".

Prijavljeno je da je Den uživao u bogatstvu i da je živeo kao filmska zvezda. Uživao je u društvu devojaka za pratnju, hotelima, burnim zabavama, kavijaru i čak je nosio krojena Hugo Boss odela.

Den je takođe platio neke od školarina svojih prijatelja i poslao prijatelja da studira u Francuskoj. Njegova najekstravagantnija kupovina bila je iznajmljivanje privatnog aviona sa 20 sedišta, gde je odvezao svoje drugove na jedno ostrvo u Aziji.

„Ljudi su mi samo rekli svoje snove i ja sam ih ispunio".

Svakog dana u ponoć, Denov budilnik bi rutinski zvonio. Njegov život je sada bio progutan neograničenim transferima i znao je da je "bilo neizbežno da će se srušiti".

„Došlo je do tačke u kojoj sam više brinuo o tome nego što sam uživao uzimajući više novca".

Razmišljao je o odlasku u inostranstvo - ali je na kraju bio obuzet unutrašnjom krivicom i tražio je pomoć.

„Moj advokat je rekao da ne može da mi pomogne. Rekao sam 'ne radi se o tome - radi se o tome da sam sebi povukao crtu u pesak i rekao da je to bila pogrešna stvar".

Dan je tvrdio da je odustao nakon što je odlučio da je uradio sve što je želeo.



„Kada sam zatvorio slavinu za novac, rekao sam prijateljima i oni su bili uznemireni. Rekao sam slušajte to je to, evo internet bankarstva, otvorite ga i prebacite novac gde god želite. Sedeti sa svojim drugovima, prenosite laptop okolo i prenositi neograničen novac bilo gde – to je nivo ludosti do kojeg je došlo. U kom svetu se to dešava".

Poverio je svom terapeutu šta se dogodilo – koji mu je rekao da se preda. A u junu 2011. pozvao je banku i priznao šta je uradio. Zvaničnici NAB-a su navodno rekli Denu da će ga policajci kontaktirati. Ali nikada nisu. Mesec dana kasnije, ponovo se javio i dobio je isti odgovor.

Tri godine kasnije, Den još nije ništa čuo, pa je odlučio da svoju priču podeli sa novinarima. Posle nekoliko priča u novinama i ekspozea o vodećem australijskom programu A Current Affair, vlasti su konačno pokucale.

„Moglo bi se reći da sam ih naterao da nešto urade. Bio sam veoma srećan što sam ovo mogao da rešim kod kuće, ali jedini razlog zašto je to rezultiralo medijskim izveštavanjem je taj što niko nije imao iskren razgovor sa mnom".

U novembru 2014. Den je konačno uhapšen i optužen za 111 krivičnih dela koja se odnose na prevaru i krađu. Bačen je u australijski zatvor maksimalne bezbednosti na godinu dana. Međutim, Den je rekao da ga je ceo incident i dalje zbunio.

„Na suđenju nisu ni doneli ništa jer nisu hteli da pričaju o tome. Banka u suštini nije želela da kaže konačnu cifru, pa ću se i ja uzdržati od toga. Moji prijatelji su se pitali šta će se desiti, na primer, da im se vrate dugovi na univerzitetu, a ja bih rekao ne brini, neću to spominjati u intervjuu. Pa nikad nije došlo do te tačke, niko me nikada ništa nije pitao. Mislim da su samo želeli da to nestane, a ne da dalje istražuju. Dosta je bilo što sam rekao da sam kriv".

Kada se Den dobrovoljno predao pokazao je malo žaljenja.

„Vidi, ja nisam svetac, uzeo sam mnogo novca iz banke i voleo sam to. Nisam se osećao krivim jer sam znao koga varam. Ali znao sam da to nije u redu".

Denova neverovatna priča postala je tema mnogih podcasta, a čak se priča da će biti i Diznijev film.

Zbog Zakona o imovini ostvarenoj kriminalom, on nikada neće dobiti ni centa za to, ali Den je verovao da je istina napolju vredna više od svega.

„Smešno je misliti da možda nikada ne bio uhvaćen zbog ovoga. Ne verujem da sam jedini, samo sam jedini rekao istinu o tome".

