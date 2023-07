NEMA OŠTEĆENJA NA STUBOVIMA: Poznato kada će biti u potpunosti popravljen Kerčki most

Zamenik ruskog premijera Marat Husnulin kaže da će drumski most koji povezuje južnu Rusiju sa Krimom (Kerčki most) biti u potpunosti popravljen do 1. novembra.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je naložio Husinulinu da nadgleda radove na obnovi mosta.

Govoreći na sastanku sa predsednikom Rusije, Husnulin je rekao da nema oštećenja na stubovima, ali da je jedna deonica puta potpuno uništena i da će morati da bude obnovljena.

Naveo je da će se drumski saobraćaj obnoviti u jednom smeru do 15. septembra, a u oba do 1. novembra.

U napadu nije oštećen paralelni železnički most.

Dve osobe iz Belgorodske oblasti u Rusiji, muškarac i žena, poginuli su u terorističkom napadu Ukrajinaca na Krimskom mostu, a njihova ćerka je povređena.

Autor: