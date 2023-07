U ŠVAJCARSKOJ JE EUTANAZIJA LEGALNA! Evo kako izgleda čin potpomognutog samoubistva: 'kandidati' dobijaju i pomoć

Švajcarska dozvoljava potpomognuto samoubiistvo svima kojoi to žele bez obzira na starosnu dob.

O tome ko je u ovoj zemlji nadležan da sprovodi eutanaziju i kako izgleda sam proces govorio je Zoran Vitorović, novinar.

- U Švajcarskoj je eutanazija legalna i naziva se još pomoć za samoubistvo, ali to sme da radi samo jedno udruženje koje se zove "Dignitas" ili "Dignitet". To nije dozvoljeno u bolnicama i statačkim domovima jer ukoliko bi se to radilo na tim mestima podvodilo bi se pod aktivnu pomoć za umiranje, što nije legalno. Krivični zakon, član 115 prediviđa da ko iz sebičnih razloga navede nekog na pokušaj samoubistva kazniće se zatvorskom kaznom od minimum pet godina - rekao je Vitorović.

Objasnio je kako funkcioniše ova organizacija.

- Zanimljivo je da se radi veoma diskretno. Oni imaju moto: Živi humano, umri dostojanstveno" i jedan od njihovih ciljeva je borba protiv samoubistva. Sama procedura da neko bude uopšte prihvaćen za eutanazuju je dosta složena. Potencijalni kandidat mora najpre da bude član udruženja. Ulazna članarina je 220 franaka, a godišnje se plaća minimum 80 franaka.

Istakao je da je procedura pred sam čin eutanazije veoma rigorozna:

- On prolazi veoma rigoroznu proceduru pre nego što mu se to dozvoli. Sipa mu se barbiturat u vodu i on svojom voljom odlučuje kada će to da popije. Nedugo nakon toga on pada u san, a njegova duša napušta zemljinu kuglu. Pre samog čina eutanazije, mora da napiše pismo na pisaćoj mašini, ne na kompjuteru i pbrazloži zašto želi da se podvrgne ovom postupku. Onda se radi dodatni intervju.

Strogo se vodi računa da o tome da li je kandidat u odgovarajućem mentalnom stanju i da li je sposoban sam da odlučuje:

- Ono što je jako važno jeste da članovi digniteta pokušavaju jeste da članovi Dignitasa pokušavaju da utvrde da li su ispunjeni uslovi kandidata za asistirano samoubuistvo ili eutanaziju. Posebno je važno utvrditi mentalne sposobnosti i da li on može sam da odlučuje. Strogo se vodi računa da bliske osobe nemaju neki materijalni interes. E sad tehnički, kada je kandidat prihvaćen, on doputuje u Švajcarsku, posebno obučeni vozači ga odvode u hotel gde provodi dva dana. Nakon toga ga odvode na taj lokalitet. Nemate ni tablu u toj kući da je to udruženje Dignitas, jer postoji mnogo protivnika.

Autor: