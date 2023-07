JEZIVE SCENE PRED OTVARANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FUDBALU: U pucnjavi ubijeno troje, napadač krenuo da puca - na kraju je UBIJEN (VIDEO)

Jezive scene viđene su na ulicama Oklanda na Novom Zelandu, gde je dvoje ljudi poginulo u pucnjavi, pre nego što je napadač ubijen.

Još šest osoba je povređeno u centru ovog grada, a sve se dogodilo nekoliko sati pre otvaranja Svetskog prvenstva u fudbalu za žene.

Prema navodima, osoblje FIFA i svi fudbalski timovi su bezbedni, a prvenstvo će biti održano po planu, bez promena.

Nadležni tvrde da nije reč o terorističkom napadu, ali motiv je još uvek nepoznat.

A gunman killed two people at a downtown construction site in New Zealand's largest city of Auckland on Thursday, as the nation prepared to host the FIFA Women's World Cup tournament. Authorities say the shooter is also dead. https://t.co/vZNz0TrMA7