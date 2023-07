BOLNICE PARALIZOVANE! Lekari u Engleskoj stupili u štrajk, objavili koliko dugo neće raditi (FOTO, VIDEO)

U Engleskoj je hiljade lekara stupilo danas u dvodnevni štrajk, zahtevajući bolje plate i uslove, ostavljajući bolnice paralizovane i u mogućnosti da zbrinu samo hitne slučajeve.

Radnici javnog sektora poslednjih meseci stupaju u štrajk zbog rasta troškova života. Lekari sa dugim radnim stažom danas su stupili u štrajk dva dana nakon što su mlađi doktori završili najduži štrajk u istoriji Nacionalne zdravstvene službe.

Hiljade operacija i zakazanih pregleda je otkazano, a zdravstveni zvaničnici su saopštili da će poslednja runda štrajkova ostaviti nikada veće posledice na sistem, jer gotovo nikakva nega ne može biti pružena u bolnicama ukoliko je ne nadgleda stariji lekar.

Stariji lekari, poznati kao konsultanti, nadgledaće samo hitne intervencije do subote ujutru.

Consultant pay has fallen by 35%, and we’re leaving the NHS in droves.



Watch @thomasdolphin explain why we’re on strike in England today 👇👇👇 #ConsultantStrike pic.twitter.com/U4vnsuUjye