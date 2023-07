BAHMUT GLAVNA META UKRAJINSKE KASETNE MUNICIJE!? Vašington post o nameri Kijeva da razbije RUSKE ROVOVE koji koče ofanzivu (VIDEO)

Ukrajinska vojska je počela da ispaljuje projektile napunjene kasetnom municijom na ruske snage na jugoistoku Ukrajine kako bi razbila njihove dobro utvrđene pozicije koji usporavaju letnju ofanzivu.

Vašington post prenosi izjavu neimenovanog ukrajinskog zvaničnika koji je za američki list potvrdio da je kasetna municija dobijena od SAD prvi put upotrebljena za razbijanje rovova koji blokiraju napore trupa Ukrajine na vraćanju izgubljenih teritorija.

Navodi se da je ukrajinski zvaničnik insistirao na anonimnosti zbog toga što se radi o osetljivim vojnim operacijama.



Vašington post navodi da je prvo korišćenje kasetne municije koju je Ukrajina dobila od SAD usledilo nakon "teške odluke" američkog predsednika Džoa Bajdena da prošle nedelje dozvoli isporuku tog oružja koji je zabranjeno u velikom delu sveta.

List piše da su organizacije za ljudska prava, evropski saveznici SAD I neki od zvaničnika Bajdenove Demokratske partije kritikovalu tu odluku šefa Bele kuće zbog rizika o civilnih žrtava.

Podseća se da je ruski predsednik Vladimir Putin, govoreći u nedelju o kasetnoj municiji, zapretio istovetnim uzvratnim udarom ako ona bude upotrebljena protiv Rusa.



Vašington post navodi, pozivajući se na podatke Ujedinjenih nacija, da je Putin to poručio iako je Rusija već koristila kasetnu municiju u naseljenim područjima Ukrajine barem u 24 navrata od početka invazije 24. februara 2022.

Podseća se da klaster bombe, čiju upotrebu je zabranilo više od 120 zemalja, eksplodiraju u vazduhu iznad mete, pri tome oslobađajući stotine sićušnih bombi na površini veličine nekoliko fudbalskih terena.

Posebno su ranjiva deca, pošto mogu lako da pokupe tu podmuniciju koja nije esklodirala i da se ona u tom trenutku detonira, što može da se desi i godinama nakon okončanja sukoba.

Putin has said Russia hasn’t used cluster munitions in 🇺🇦



Here’s a video of cluster munition used against Kharkiv on February 28, 2022



Just a reminder that Putin lies night & day, just like when he was saying all February in 2022 that he won’t invade 🇺🇦 pic.twitter.com/TzkkrAvyZA