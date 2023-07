Haos i u Italiji: U nevremenu najgore prošli Trevizo, Venecija, Padova i Vićenca

Vatrogasne službe primile su preko 200 poziva od srede uveče, većinom radi uklanjanja drveća sa ulica i osiguravanja krovova.

Delove severoistočne italijanske pokrajine Veneto pogodili su olujni vetrovi, grad i snažna kiša, koji su prouzrokovali ozbiljnu materijalnu štetu.

Floodwaters filled the narrow streets of Verona, Italy, after a storm, with hailstones floating on the water like mini-icebergs. https://t.co/KHfmozAk4q pic.twitter.com/9mgsOjxNld