VATROGASCI IZGUBILI KONTROLU NAD POŽAROM: Ponovo drama u Grčkoj

Vetar koji je počeo da duva tokom večeri, dodatno je rasplamsao veliki požar zapadno od Atine, zbog čega su naređene nove evakuacije, a grčke vlasti se pripremaju za nastavak ekstremnih vremenskih uslova koji su doneli strašnu vrućinu u južnu Evropu.

Kako javlja AP, grčke vlasti su najpre proglasile da je ogroman požar obustavljen u noći između srede i četvrtka, a vatrogasna služba je pojačala gašenje požara iz kanadera koji su stigli iz Francuske i Italije.

Vatrogasci su, međutim, izgubili kontrolu nad požarom kada se vetar pojačao, rekli su zvaničnici Vatrogasne službe.

Vatra bukti od utorka i već je izgorelo 35 kvadratnih kilometara šume i šikare. Neki stanovnici ignorisali su najnovija naređenja za evakuaciju kako bi pokušali da spasu svoje domove.

"Sve je nestalo"

Krizula Renijeri (72), rekla je da su joj rođaci pomogli da pokuša da spase porodičnu kuću u blizini Lutrakija, odmarališta 81 kilometar zapadno od Atine, ali je šumski požar prekinuo snabdevanje vodom u toj oblasti.

- Sve je nestalo. Pretrpeli smo previše štete - rekla je Renijeri, stojeći ispod pocrnelog plafona u uništenoj kući.

"Teška vremena očigledno još nisu gotova"

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izjavio je da će vatrogasna služba i uprava civilne zaštite ostati u pripravnosti dok se novi talas vrućine kreće na istok širom zemlje. Vremenske prognoze kažu da bi temperature u nedelju mogle dostići 45 stepeni Celzijusa.

- Teška vremena očigledno još nisu gotova - rekao je Micotakis.

- Suočavamo se sa novim toplotnim talasom i mogućim jačanjem vetrova. Dakle, potrebna je apsolutna budnost i apsolutna spremnost u narednih nekoliko dana - dodao je on.

Vanredno stanje proglašeno je na grčkom ostrvu Rodos, gde se ponovo rasplamsala vatra na planinskom vencu u centru ostrva, pa su izdate naredbe za evakuaciju za nekoliko planinskih oblasti.

Grčki mediji javljaju da se nedavno ponovno rasplamsao požar u Lakoniji, južno od Sparte, što stvorilo je nove linije vatre jugoistočno od naselja Lefkohoma.

Ekstremni uslovi

Portparol Vatrogasne službe Janis Artopios izjavio je da "sve snage Civilne zaštite koje rade sa regionima i opštinama ulažu velike napore da ograniče požare koji su van kontrole" i dodao da su "uslovi postali ekstremni i stvaraju aktivne frontove vatre".

Sveukupno u Grčkoj su u poslednja 24 sata zabeležena 62 šumska požara, od kojih je većina ugašena rano, rekao je Artopios, upozoravajući na prognozu rasta temperatura od četvrtka do nedelje na nove rekorde i na veliku opasnost od požara u celoj Grčkoj.

Visok rizik od požara i u Španiji i Italiji

AP ukazuju da je zagušljiva vrućina širom mediteranskog juga Evrope stvorila visok ili veoma visok rizik od požara u Španiji, Italiji i Grčkoj.

U Španiji je, tako, 42-godišnji Marokanac preminuo u sredu od toplote. Kako je izvestila španska novinska agencija EFE, on se srušio na ulici u jugoistočnoj španskoj regiji Mursija. Temperature u Mursiji su u sredu dostigle maksimum od 44 C. Malaga je dostigla 44,2 C, što je rekord svih vremena za ovaj grad na južnoj obali, saopštila je španska meteorološka služba.

Očekuje se da će temperature u južnoj Španiji pasti u petak pre nego što ponovo porastu u nedelju, kada se u toj zemlji održavaju prevremeni nacionalni izbori.

U Italiji su na Siciliji zabeležene temperature do 44 stepena Celzijusa, dok su na tom ostrvu i u većem delu italijanskog kopna ostala na snazi upozorenja javnog zdravlja radi zaštite dece, starijih odraslih i osoba sa zdravstvenim problemima.

