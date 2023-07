BEŽITE IZ ŠUME ODMAH! Berlinska policija upozorila ljude da se klone mesta gde se možda KRIJE LAVICA

Nemačka policija i dalje traga za divljom životinjom za koju se veruje da je ženka lava, a primećena je na jugozapadnom obodu prestonice Berlina.

BBC prenosi da je u potragu uključeno najmanje 30 policijskih vozila, kao i veterinari koji bi trebalo da pomognu u hvatanju ove ogromne divlje mačke.

Mihael Grubert, predsednik opštine Klajnmahnov u kojoj se nalazi gusta šuma gde je snimljena lavica, kazao je da lokalne vlasti nisu mogle da zvanično potvrde o kojoj životinji je reč, ali policija veruje da je snimak iz šume autentičan.

- Helikoperi su angažovani na nalaženju životinje kojoj još nije moguće ući u trag, a u potragu su uključeni i dronovi i kamere koje reaguju na toplotu - naveo je Grubert.

Video snimak koji prikazuje lavicu u šumi u Klajnmahnovu objavljen je na Tviteru.

Policija je prvu dojavu o lavici koja luta po periferiji Berlina dobila u sredu oko ponoći, nakon čega je odmah pokrenuta potraga.

BREAKING 🚨 Big cat, reportedly a lioness, is on the loose outside Berlin, Germany. Police urge residents to stay indoor pic.twitter.com/499ZYTXShw