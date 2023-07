DRONOVI U STVARI JURILI DIVLJEG VEPRA? Nemačke vlasti povukle uzbunu zbog lavice, nisu pronašle dokaze da ona postoji (FOTO+VIDEO)

Nemačke vlasti su danas objavile da "ne postoji akutna opasnost" po stanovnike šire periferije Berlina gde je primećena potencijalno opasna životinja, rekavši da više ne veruju da je reč o odbegloj lavici.

Potraga nije pokazala tragove takve životinje, a stručnjaci koji su analizirali snimak zaključili su da je možda u pitanju bio divlji vepar.

Policija je prvo upozorena na životinju nedaleko od gradskih granica Berlina u sredu oko ponoći, kada su ljudi prijavili nešto što je izgledalo kao velika mačka koja juri divlju svinju.

Policija je prvobitno zaključila da je u pitanju lavica. Ali životinja se pokazala neuhvatljivom tokom pretrage u ravnoj, šumovitoj oblasti na granici između Berlina i okolne države Brandenburg. Danas je policija pronašla samo porodicu divljih svinja.

BREAKING 🚨 Big cat, reportedly a lioness, is on the loose outside Berlin, Germany. Police urge residents to stay indoor pic.twitter.com/499ZYTXShw — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 20. јул 2023.

- Policija je danas temeljito pročešljala šumu i nije pronašla nikakve dokaze o postojanju lavice, ili bilo kakve divlje životinje osim divljih svinja koje su uobičajene u ovoj oblasti - rekao je novinarima gradonačelnik Klajnmahnova Mihael Grubert.



On je rekao da su zvaničnici takođe pozvali stručnjake da analiziraju snimak i dva stručnjaka su nezavisno jedan od drugog zaključila da "to nije lavica ili slična divlja životinja" i da to stvorenje "više liči na divljeg vepra“.

- Vratićemo se uobičajenom programu budnosti i mislimo da nema akutne opasnosti za Klajnmahnov ili za jug Berlina - rekao je gradonačelnik.

Grubert je branio 36-časovnu akciju, u kojoj su korišćeni helikopteri, dronovi i infracrvene kamere i učestvovali veterinari i lovci, ocenivši je kao "primerenu".

Autor: