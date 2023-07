Beba ostavljena u kesi za smeće, lutalica je pronašla i brinula o njoj: Traga se za majkom u Libanu

Prolaznik je navodno čuo plač iz kese za smeće, a unutra je pronađena devojčica i odvedena u bolnicu

Jedna beba pronađena je napuštena u crnoj kesi za smeće ispred vladine zgrade u Libanu, dok je o njoj brinula lutalica.

Pas je držao kesu u ustima kada je slučajni prolaznik čuo plač koji je dopirao iz nje, preneo je National. Dete je odvedeno u bolnicu u Tripoliju pre nego što je prebačeno u drugu ustanovu.

Na fotografijama koje su objavili mediji vidi se beba sa modricama i crvenilom na licu, prenosi Fox news.

⚠️ Distressing Story:



A baby has been miraculously rescued by a stray dog after being pulled out of a trash can.



The incident happened in Tripoli, Lebanon and a passer by heard the baby crying as the dog was lifting her out of the trash.



The passer by was able to get the… pic.twitter.com/anuJBtMJic