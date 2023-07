PRESTRAVLJENI TURISTI VRIŠTALI, AJKULA SE POJAVILA NA POPULARNOJ PLAŽI - Bežali iz vode, muškarac se SLEDIO kad je video! (VIDEO)

Meštani i turiste pobegli su iz vode na plaži Praja u Portugalu 19. jula nakon što se plava ajkula približila obali gde su se igrala mnoga deca

Kamera je zabeležila trenutak kada su posetioci plaže krenuli da beže iz vode kod obale Portugala nakon što im se približila ajkula. Meštani i turisti na plaži Praja u letovalištu Espinjo bili su primorani da beže iz mora nakon što se plava ajkula približila obali 19. jula.

Na snimku su viđena deca kako se okupljaju blizu obale i viču "ajkula" dok je jedan hrabri muškarac okrenuo leđa i polako hodao prema plaži. Spasioci koji su posmatrali zver videli su kako je na kraju otplivala u dublju vodu pre nego što je nestala.

Turistima je od tada dozvoljeno da se vrate u vodu nakon što je ajkula napustila to područje. Ovog leta došlo je do naglog porasta broja ajkula i kod španske obale. Ljudi su 16. jula uočili smrtonosne ajkule koje vrebaju u vodi samo nekoliko metara od kupača na obali popularnog letovališta.

Shark sparks panic on Portugal beach as children shout and tourists flee waterhttps://t.co/iK3LJ79LCk pic.twitter.com/M7ScG5BnF5