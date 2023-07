PAKAO U GRČKOJ! Temperature iznad 40 stepeni, očekuje se NAJTOPLIJI VIKEND u poslednjih 50 godina

Grčke turističke atrakcije, uključujući Akropolj, biće zatvorene u najtoplijim delovima dana za vikend, jer ce temperature u ovoj zemlji dostizati vrednosti iznad 40 stepeni Celzijusa.

Grčku očekuje najtopliji julski vikend u poslednjih 50 godina, upozorili su meteorolozi, u trenutku kada je zemlja pod dugotrajnim toplotnim talasom koji ce potrajati sve do sledeće nedelje, prenosi Gardijan.

Vlasti su izdale preporuku za rad od kuce gde je to moguće i savetovale stanovništvo da ne izlazi bez preke potrebe.

"Pred nama su tri teška dana. Moramo biti na oprezu", rekao je za grčku televiziju ERT ministar civilne zaštite Vasilis Kikilias.

Zbog ekstremnih temperatura u Grčkoj odlučeno je da najznačajnije turističke lokacije budu zatvorene tokom najtoplijeg dela dana.

Ovo se odnosi i na Akropolj u Atini, mesto svetske kulturne baštine, koji će biti zatvoren od podneva do 17.30 po lokalnom vremenu do nedelje, saopštilo je ministarstvo kulture.

"Ovaj vikend preti da bude najtopliji zabeležen u julu u poslednjih 50 godina", rekao je meteorolog javnog servisa ERT Panagiotis Janopulos.

On je dodao da Atinu očekuju temperature iznad 40 stepeni Celzijusa šest do sedam dana, do kraja jula.

Jedan muškarac podlegao toplotnom udaru na centralnom grčkom ostrvu Evija nakon što je primljen u bolnicu u Halkidi, navodi britanski list.

Vlasti su saopštile da se vatrogasci i dalje bore sa 79 šumskih požara širom zemlje, a njihov portparol Vasilios Vatrakojanis je rekao da ce Grčka tokom vikenda biti u stanju pripravnosti.

Grčka vatrogasna služba saopštila je u petak da se poboljšala situacija sa požarima u Zapadnoj Atici, Lakoniji i na Rodosu, ali zbog ekstremnih vremenskih uslova postoji mogućnost od njihovog širenja.

Više od 100 kuca i privrednih objekata teško je oštećeno u požaru na Atici i u još jednom u blizini Atine koji je ugašen ranije ove nedelje.

Atina je zabeležila do sada najvišu temperaturu od 44,8 stepeni Celzijusa u junu 2007, prema Atinskoj nacionalnoj opservatoriji, dok obližnja Elefsina drži nacionalni rekord od 48 stepeni Celzijusa izmerenih u julu 1977, navodi Gardijan.

Grčka je samo jedna u nizu zemalja širom sveta koje se poslednjih dana bore sa produženim periodom ekstremno visokih temperatura i vremenskim nepogodama.

