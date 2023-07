DRAMA NA RODOSU: Vatra stigla i do hotela! Ljudi beže sa ostrva kako znaju i umeju VOJSKA POSLALA RATNE BRODOVE U POMOĆ (VIDEO)

Situacija na Rodosu postala je dramatična jer jaki vetrovi koji duvaju u toj oblasti otežavaju gašenje požara.

Tri plovila Obalske straže i više od 20 privatnih brodova spasilo je skoro 1.000 ljudi u Кiotariju i Lardu. Na mestu požara nalaze se i jedan mornarički torpedni čamac i dva komandoska čamca.

🔥World wildfire news is from Greece 🔥



Parts of Rhodes (in Greece) have two out of control large wildfires at the moment from Apollo to Laerma, many residents have been told to leave there homes for safety reasons.