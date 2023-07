Dramatično na Rodosu: Ljudi beže od vatre, smešteni su po školama i stadionima (FOTO+VIDEO)

Vatra bukti na nekoliko kilometara

Već šest dana stravični požar guta Rodos u Grčkoj, a na najugroženijim lokacijama u toku noći je krenula evakuacija čak 30.000 ljudi. Hiljade turista evakuisano je iz ugroženih hotela na Rodosu, koji su privremeni smeštaj našli u teretanama, školama i u jednom zatvorenom stadionu.

Istovremeno, pojavio se snimak požara iz vazduha, koji pokazuje ogromne i stravične razmere ove katastrofe.

Vatra bukti na nekoliko kilometara.

Požari su zahvatili ostrvo na vrhuncu turističke sezone, kada se "davilo ljudima". Istovremeno, meštani su požurili da pomognu u organizaciji smeštajnih kapaciteta za evakuisane, ali i da otvore svoje domove. Unutar zatvorenog stadiona Venetokliona, privremeno je smešteno na stotine turista koji su evakuisani sa mesta ugroženih požarima, i tu sada čekaju prevoz do aerodroma.

Desetine Rođana bile su na zatvorenom stadionu kako bi pripremile mesto za smeštaj nastradalih u požaru. Volonteri evidentiraju potrebe osoba koje su privremeno u prihvatilištu, a istovremeno, učionice će biti dostupne u privatnim školama u kojima su volonteri. Vlasti su zatražile dušeke i posteljinu.

Prvi turisti su prevezeni u Kalatije sa Rodosa, na zatvoreno košarkaško igralište Kolososa. U isto vreme, oni su prebačeni u smeštaj u Falirakiju, dok se objekti stalno otvaraju za smeštaj turista. Hotelijeri sa ostrva su u komunikaciji kako bi ugostili turiste tamo gde je to moguće.

Prvo su uzeli žene i decu, dali su nam besplatnu vodu i hranu“, kaže britanski turista

„Prvo su odveli žene i decu“, rekla je britanska turistkinja Džejn Plomgren, koja je boravila u Lindos Imperijalu i napustila plažu pored hotela uz pomoć radnika. Ona je zahvalila Grcima što im obezbeđuju besplatne obroke i vodu dok se ne evakuišu.

Povremeni vetar otežava gašenje vatre, a visoke temperature samo pomažu da se ona rasplamsava sve više.

Tourists spend the night in a closed stadium until they depart on a flight or a ship.#Ροδοςπυρκαγιά #Ροδου #Rhodos #rhodesfires #Πυρκαγια #Greece #Greecewildfires #Fire pic.twitter.com/7pgHAO4od1