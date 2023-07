PAO CIVILNI AVION U SUDANU, NAJMANJE 9 MRTVIH: Jedno dete čudom preživelo

Najmanje devet osoba je poginulo u rušenju civilnog aviona u Sudanu, u gradu Port Sudan.

Među žrtvama je i četvoro pripadnika vojske ove zemlje.

Prema prvim informacijama srušio se avion "antonov", ukrajinske proizvodnje, a uzrok je tehnički kvar letelice.

Rad aerodroma u Sudanu biće suspendovan narednih nekoliko časova.

Nine have been killed, including four military personnel, after a civilian plane crashed in #PortSudan airport due to a technical failure, the Sudanese army says. https://t.co/9KHWyFfKif pic.twitter.com/P7bQht2sXu