TROJKE RAZDVOJENE NA ROĐENJU SUDBINA SPOJILA NAKON 8 GODINA: Jedna ostala kod roditelja, a evo šta se desilo sa ostale dve

Riki Džamp (32) i njene sestre Džulijana i Kendal Skavo rođene su 7. juna 1991. godine, ali su se upoznale tek nakon osam godina.

Njihova majka Ketlin (67) bila je uzbuđena što je trudna, ali je ubrzo postala uznemirena kada je saznala da će roditi trojke. Ketlin, koja je gluva i bila je poštanski radnik u to vreme, i njen suprug Li, u to vreme vozač kamiona, znali su da ne mogu da odgajaju troje dece u finansijski nestabilnoj stiuaciji i u kući u kojoj su živeli u Luptonu u Koloradu.

Morali su da donesu tešku odluku. Buduća majka odlučila je da da Džulijanu i Kendal zajedno na usvajanje jer su u njenoj utrobi bile okrenute u istom pravcu i verovala je da moraju da ostanu zajedno. Riki su zadržali.

Riki je odrasla znajući da ima još dve sestre bliznakinje, ali Džulijana i Kendal nisu znale ništa o tome sve dok nisu bile u osnovnoj školi.

- Živeli smo oko 40 milja od njih - priseća se Riki, dodajući da je njene sestre usvojio par, Tina i Ken Skavo, u Fort Kolinsu u Koloradu.

- U jednom trenutku, kada smo imale oko osam godina, otišli ​​smo u kupovinu blizu mesta gde su one živele. Prišla mi je devojčica i pomislila je da sam ja Džulijana. Bila je to jedna od mojih sestara. Tada smo počele da se čujemo.

Devojke su se brzo sprijateljile, razmenjujući pisma i nadoknađujući propuštene godine.

- Imamo veoma jaku vezu i to smo utvrdile u pisanoj formi, tako da smo se, kada smo se srele, osećale kao da se znamo oduvek - rekla je Riki.

- Za naše roditelje je to bilo značajnije, moja mama Ketlin je uvek osećala krivicu i sram zbog onoga što je uradila. Kada ih je videla sa roditeljima, znala je da je uradila pravu stvar - dodala je Riki.



Rikin otac je preminuo kada je ona imala 10 godina, što je mamu Ketlin navelo da ih preseli iz Fort Luptona u Koloradu u Neošo, u Misuriju, kako bi bila bliže svojim roditeljima.

Ali pre nego što su se njih dve preselile, sestre su se konačno srele u tržnom centru, gde su kupovale, gledale film i odmah osetile povezanost, piše "The Post".

Kendal se seća da je bila veoma nervozna zbog jedinstvene situacije.

- Ali onda kada smo se videle u tržnom centru, sve smo pritrčale i zagrlile se, i bilo je kao da se poznajemo oduvek.

Džulijana se složila.

- Prvi put kada sam se spojila sa Riki, osećala sam se kao da idem u korak sa doživotnim prijateljem. Bila sam toliko zabrinuta zbog sastanka bez razloga - osećala se kao kod kuće.



Da bi se ova priča dodatno zakomplikovala, nakon što je otac Li preminuo, Ketlin je priznala da taj čovek, koji je odgajao Riki, nije biološki otac trojki.

Li je bio podvrgnut vazektomiji pre nego što je odlučio da ima decu sa Ketlin, pa je par odlučio da koristi donora i uradi intrauterinu oplodnju (IUI).

Kako je Riki starila, nastavila je da razmišlja o svom biološkom ocu, pa je upala u zečju rupu na "Ancestry.com" kada je imala 26 godina i povezala se sa svojim biološkim ocem.

- Poslala sam tati mejl u kome sam se predstavila, a on je odgovorio tako što je bio ljubazan i objasnio ko je on. Bio je iznenađen što ga zovem, ali rado je razgovarao. Jasno sam stavila do znanja da ne tražim ništa od njega.

Posle nekoliko mejlova, čovek je bio uveren da ga Riki ne vara i na kraju je pristao da se sastanu; bilo je to prošlog aprila. Riki i Džulijana su se lično srele s njim, ali Kendal se nije osećala spremnom.

- Iz ove situacije je izašlo nešto zaista lepo. Takođe mi je veoma dirljivo kako je moja mama uspela da blagoslovi dvoje ljudi koji su sedam godina pokušavali da dobiju dete - rekla je Riki o Skavosima, koji su usvojili njene dve sestre.

