Netanijahu: Pozvaćemo opoziciju na razgovore o reformi pravosuđa

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je da će se vladajuća koalicija narednih dana obratiti opoziciji kako bi se obnovili razgovori o spornoj reformi pravosuđa koju je Kneset danas usvojio.

Netanijahu je naglasio da je do poslednjeg trenutka pokušavao da postigne kompromis sa opozicijom, ali da je, prema njegovim rečima, opozicija odbila svaku ponudu.

On je dodao da će se razgovori nastaviti i tokom letnje pauze u Knesetu, pa čak i do novembra, prenosi Džeruzalem post.

"Možemo da nastavimo da se svađamo i prepiremo, ali takođe možemo da razgovaramo i da se dogovorimo", rekao je izraelski premijer u video-obraćanju.

Poručio je da nijedna strana neće preuzeti Vrhovni sud.

"To ne sme da se dogodi. To se neće desiti dok smo mi na vlasti", rekao je on.

Izraelski parlament usvojio je danas ključni zakon o reformi pravosuđa koju je predložio Netanijahu, a kojim se ukidaju ovlašćenja Vrhovnog suda da poništava odluke vlade i parlamenta za koje smatra da su nerazumne i štetne.