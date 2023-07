DVE AJKULE VIĐENE BLIZU OBALE: Uzbuna u Španiji - zabranjeno plivanje

Prestravljeni kupači pobegli su iz vode nakon što su dve ajkule primećene u blizini obale na popularnoj plaži u Španiji.

Do incidenta je došlo u ponedeljak na popularnoj plaži Port de la Selva blizu granice sa Francuskom, nakon što su dve ajkule snimljene kako plivaju blizu obale.

Uzbunu su podigli kupači koji su videli peraja u vodi i odmah obavestili spasioce, prenosi Mirror.

Samo dva dana ranije ajkula dugačka dva metra primećena je blizu plaže u južnoj Francuskoj.

David Simian, glavni spasilac na plaži, rekao je da je evakuacija naređena iz predostrožnosti nakon što su videli tamnu senku u vodi.

- Spasioci su izveli čamac i videli da je to ajkula. ​​Bila je to plava ajkula koja ne predstavlja pretnju za ljude - rekao je on.

Veruje se da su i ajkule primećene u Španiji plave ajkule. One retko kada grizu ljude, ali su spasioci u oba slučaja podigli uzbunu i zabranili plivanje.

Za 400 godina u Španiji su zabeležena samo dva ugriza ajkula i nijedan nije bio fatalan.

U Francuskoj je zabeleženo samo pet napada ajkula od 1847. godine.

