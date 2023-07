KAMERA SNIMILA MONSTRUMA NAKON POKUŠAJA SILOVANJA I UBISTVA ROĐENE SESTRE: Vratio se sam iz šume, jedva hoda, a onda poslao JEZIVU PORUKU (VIDEO)

Konor Gibson (20) proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje i ubistvo svoje sestre Amber (16).

Mladić je osuđen za jeziv zločin koji se dogodio u šumi u Hamiltonu na periferiji Glazgova u novembru 2021. godine. Konor je prvo skinuo sestri odeću i seksualno napao sa namerom da je siluje, a zatim joj tupim udarcem naneo povrede po glavi i telu i zadavio.

Gibson je od početka negirao optužbe, ali je proglašen krivim nakon suđenja na Višem sudu u Glazgovu koje je trajalo 13 dana.

- Poslednje što je vaša sestra videla je to da ste je davili. To je bilo izopačeno i platićete visoku cenu za to - rekao je Gibsonu sudija nakon presude.

Nestanak devojčice je prijavljen u petak 26. novembra uveče, a njeno telo je pronađeno 28. novembra



Gibson je uhapšen tri dana kasnije, a samo dan pre hapšenja objavio je jezivu počast sestri koju je ubio.

- Amber, letećeš visoko do kraja vremena. Svima ćeš nam nedostajati. Posebno meni. Voli te riđi patuljak. Zbogom za sada - napisao je na društvenim mrežama.

Forenzički patolog koji je izvršio obdukciju Amberinog tela rekao je sudu da je pronađena prekrivena blatom i da je uzrok smrti "davljenje". Porotnici su takođe čuli i druge forenzičke dokaze i to da je na Gibsonovoj jakni pronađena mrlja od krvi koja je kompatibilna sa Amber i da je njegov DNK takođe pronađen na njenom šortsu i donjem vešu koji je "nasilno pocepan".

Na snimku nadzornih kamera, koje je objavila policije, vidi se Gibson i njegova sestra Amber kako u večeri ubistva u 21.55 i 21.57 sati šetaju ulicom, a zatim i mostom blizu šume u kojoj je zadavljena.

Sledeći video snimak prikazuje vidno iscrpljenog Gibsona kako hoda sam u 23.42 i 23.44 sati posle pokušaja silovanja i ubistva svoje sestre. Na snimku se vidi kako pokušava da sakrije lice od vozača u prolazu.

Brat i sestra su inače bili u hraniteljskoj porodici, ali su kasnije razdvojeni. Konor je u vreme Amberinog ubistva živeo u hostelu za beskućnike u Hamiltonu dok je tinejdžerka bila u gradskom dečjem domu Hilhaus.

Stiven Korigan (45), muškarac koji je pronašao i dodirnuo Amberino telo i ostavio svoj DNK, ali nije kontaktirao policiju, takođe je proglašen krivim. Policija je pronašla Stivenov DNK na 39 različitih delova Amberinog tela uključujući njene grudi, zadnjicu i butine.

- Osuđeni ste za dva užasna zločina. Naišli ste na mladu devojku koja je bila zadavljena i bila je gola. Umesto da obavestite vlasti vi ste se bavili njenim telom - rekao je sudija.

Ni Gibson ni Korigan nisu pokazivali emocije dok su odvedeni vezani lisicama nazad u ćelije.

