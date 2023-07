ŠOK TVRDNJE OBAVEŠTAJCA NA SVEDOČENJU PRED KONGRESOM: Amerika pronašla VANZEMALJSKE PILOTE!

Veteran vazduhoplovstva i obaveštajne agencije Dejvid Gruš danas je svedočio pred Kongresom, posle tvrdnji da Amerika „možda poseduje tehnologiju koja je pronađena u svemirskom sistemu koji nije naš".

On je ranije govorio o tajnim programima za koje tvrdi da pokazuju da je Pentagon pronašao "netaknute ili delimično netaknute letelice" koje nije proizveo čovek.

Tokom svedočenja tvrdio je i da su SAD iz srušenih letelica izvlačili tragove koji ne pripadaju čoveku. Kada je upitan da li su to bili ljudski ili neljudski biološki tragovi, Gruš je šokirao odgovorom.

- Neljudski, a to je bila procena ljudi sa direktnim znanjem o programu, sa kojima sam razgovarao - rekao je on.

Gruš kaže da zna za „više kolega“ koji su fizički povređeni aktivnostima neidentifikovanih anomalnih fenomena. Upitan da iznese više detalja, izjavio je da „ne može da ulazi u pojedinosti“.

I’ve always believed that the public has a right to know if our government has proof that some UAP are of off-world origin. Lately, I’ve also come to the conclusion that, if true, revealing this incredible secret would also be very much in the interest of our nation and indeed…