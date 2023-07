'PRONAŠLI TELA ZAGRLJENA' BRAĆA SE UDAVILA NA LETOVANJU: Kupali se pa ih povukla struja - TADA IM SE IZGUBIO SVAKI TRAG

Dva brata starosti 15 i 11 godina, udavili su se na letovanju u Brazilu, a spasioci su pronašli njihova tela koja su bila zagrljena.

Gustav Bernardo (15) i njegov rođeni brat Gabrijel (11) utopili su se u Atlanskom okeanu u blizini brazilskog grada Maragogi, u kom su bili na letovanju sa porodicom. Oni su se, prema prvim informacijama, udavili usled jakih struja, a njihova tela su ubrzo pronađena i utvrđeno je da su se oni zagrlili neposredno pre nego što su tragično izgubili živote.

Brothers found 'hugging' each other on ocean floor after drowning in sea https://t.co/dfglBFzT6Y pic.twitter.com/sikUwaNuow